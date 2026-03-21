Suning, la fine di un impero: dalla presidenza dell'Inter al fallimento totale

Lo scorso gennaio, dopo una serie di investimenti falliti di fila, il tribunale cinese ha decretato il modo in cui l'ex numero 1 dell'Inter dovrà risanare i debiti, pari a circa 31 miliardi di euro. Il tribunale ha sancito il trasferimento senza compenso di tutte le azioni di Suning, delle sue società affiliate e dei beni personali. Si tratta di un fatto storico per la Cina: Zhang Jindong diventa il primo primo caso di fondatore di una grande impresa privata che, a seguito di ristrutturazione, perde completamente i propri beni trasferiti in un trust. A riportare la notizia diverse fonti locali, tra cui Sina Finance.