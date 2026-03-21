Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Suning, parabola shock: Zhang Jindong da proprietario dell’Inter a nullatenente

ULTIME NEWS

Suning, parabola shock: Zhang Jindong da proprietario dell’Inter a nullatenente

Suning, la fine di un impero: dalla presidenza dell'Inter al fallimento totale
Due anni dopo aver venduto l'Inter, Zhang Jindong ha perso tutto. L'ex presidente nerazzurro ha dovuto risanare 31 milioni di euro di debiti
Redazione

Milanisti, vi ricordate di Suning e Zhang Jindong? Similmente a quanto successo col Milan dopo Berlusconi, anche l'Inter post Moratti ha vissuto anni complicati. Nel 2013, lo storico Presidente nerazzurro cede il 70% delle quote ad Erick Thohir, il quale diventa il proprietario a tutti gli effetti della società meneghina.

Dopo 3 anni, l'indonesiano cede una parte delle sue quote a Suning Holdings Group dell'imprenditore cinese Zhang Jindong per un totale pari al 68,55% delle azioni. Rimane come Presidente del club fino al 2018, quando subentra nella carica il figlio di Zhang Jindong, ovvero Steven Zhang. Dopo 8 anni alla guida dell'Inter con diversi successi nazionali, Zhang Jindong ha ceduto le sue quote al fondo Oaktree a causa di serissimi problemi economici. Ora, il fondatore di Suning non ha più nulla.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Torino, il LIVE testuale della partita di 'San Siro' >>>

Lo scorso gennaio, dopo una serie di investimenti falliti di fila, il tribunale cinese ha decretato il modo in cui l'ex numero 1 dell'Inter dovrà risanare i debiti, pari a circa 31 miliardi di euro. Il tribunale ha sancito il trasferimento senza compenso di tutte le azioni di Suning, delle sue società affiliate e dei beni personali. Si tratta di un fatto storico per la Cina: Zhang Jindong diventa il primo primo caso di fondatore di una grande impresa privata che, a seguito di ristrutturazione, perde completamente i propri beni trasferiti in un trust. A riportare la notizia diverse fonti locali, tra cui Sina Finance.

Leggi anche
Il calcio italiano e lo stigma della difesa a tre: un modello ormai superato in Europa
DAZN, prezzi in aumento in vista dei Mondiali 2026: ecco tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA