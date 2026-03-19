Difesa a tre, il limite del calcio italiano: l'Europa va in un'altra direzione

Nel complesso, soltanto Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Bologna, Como e Lecce utilizzano con continuità la difesa a quattro, insieme a qualche variazione occasionale da parte di Juventus e Udinese. Il dato complessivo evidenzia come circa il 60% delle squadre di Serie A resti ancorata alla difesa a tre. Una scelta che privilegia compattezza e copertura, ma che spesso limita la capacità di sviluppare gioco offensivo.

Il confronto con gli altri campionati europei — Il quadro cambia sensibilmente se si guarda agli altri top campionati. In Premier League sono soltanto sei le squadre che adottano una difesa a tre: Wolverhampton, Tottenham, Crystal Palace, Leeds, West Ham e Burnley. Tuttavia, tutte queste formazioni occupano le posizioni più basse della classifica, a partire dal 14° posto in giù.

In Liga, la situazione è ancora più evidente: appena 3 squadre su 20 utilizzano la difesa a tre, pari al 15% del totale. Tra queste c'è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, unica big a mantenere questa impostazione.

La Bundesliga rappresenta un caso intermedio. Qui sono 10 su 18 le squadre che utilizzano la difesa a tre, ma il dato va letto insieme al ritmo di gioco e al numero di gol segnati: 734 reti in 234 partite (3,14 a gara), contro i 710 gol in 290 match della Serie A (2,45 a partita). Un differenziale che evidenzia un calcio più offensivo e verticale.

In Ligue 1, invece, sono sei le squadre che adottano la difesa a tre (Metz, Tolosa, Angers, Nizza, Lorient e Lens), pari al 33% del totale.

Difesa a tre vs difesa a quattro: due filosofie a confronto — La scelta del modulo non è solo una questione numerica, ma filosofica. La difesa a tre garantisce maggiore copertura, densità centrale e solidità in fase di non possesso. Tuttavia, limita la possibilità di costruire ampiezza e di creare superiorità offensiva sulle corsie laterali.

La difesa a quattro, al contrario, permette di sfruttare al meglio i cosiddetti “esterni a piede invertito”, sempre più centrali nei sistemi moderni. Giocatori capaci di incidere sia in fase di rifinitura che di finalizzazione, fondamentali nei contesti europei ad alta intensità.

Esempi recenti sono quelli di Olise e Luis Diaz, protagonisti con il Bayern Monaco, Lamine Yamal, talento del Barcellona, e Kvaratskhelia, che al PSG sta continuando a dominare le difese avversarie come faceva a Napoli. Tutti interpreti di un calcio moderno, dinamico e verticale, difficilmente compatibile con sistemi troppo conservativi.

I dati parlano chiaro: le squadre che emergono nelle competizioni internazionali adottano sistemi più propositivi, con maggiore attenzione alla fase offensiva e alla qualità degli esterni. Il rischio, per la Serie A, è quello di rimanere ancorata a modelli tattici che limitano la crescita del gioco e la competitività internazionale. Per tornare ai vertici, forse, non basta difendere meglio: serve anche imparare ad attaccare in modo diverso.