DAZN, si alzano i prezzi per guardare i Mondiali 2026: ecco cosa cambierà

In vista dei Mondiali 2026, 'DAZN' ha annunciato l'aumento delle tariffe 'Full' e 'Family'. Ecco tutti i dettagli e i nuovi prezzi

La piattaforma di streaming 'DAZN' ha annunciato che alzerà i prezzi per i nuovi clienti in vista dei prossimi mesi. Dopo anni in cui il tariffario era rimasto uguale, ora sono previsti aumenti per le formule 'Full' e 'Family'. Come detto, le variazioni riguarderanno solo coloro che decideranno di attivare il servizio nelle prossime settimane, non i clienti che già stanno usufruendo di 'DAZN'.