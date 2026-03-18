DAZN, si alzano i prezzi per guardare i Mondiali 2026: ecco cosa cambierà

Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A
Nel dettaglio, il piano 'DAZN Full' - che consente l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma con visione simultanea su due dispositivi collegati alla stessa rete - registra i seguenti aumenti. La formula annuale con pagamento anticipato passa da 359 a 379 euro, mentre quella annuale con addebito mensile sale da 34,99 a 36,99 euro al mese. Cresce anche l'opzione senza vincoli (Flex), che passa da 44,99 a 46,99 euro mensili.
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Incrementi simili riguardano anche il piano 'DAZN Family', che permette la visione contemporanea su due dispositivi anche con reti diverse. Il pacchetto annuale con pagamento anticipato sale da 559 a 619 euro, mentre la versione mensile passa da 59,99 a 61,99 euro e l'opzione Flex da 69,99 a 71,99 euro.
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