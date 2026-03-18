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DAZN, prezzi in aumento in vista dei Mondiali 2026: ecco tutti i dettagli

DAZN, si alzano i prezzi per guardare i Mondiali 2026: ecco cosa cambierà
In vista dei Mondiali 2026, 'DAZN' ha annunciato l'aumento delle tariffe 'Full' e 'Family'. Ecco tutti i dettagli e i nuovi prezzi
Redazione

La piattaforma di streaming 'DAZN' ha annunciato che alzerà i prezzi per i nuovi clienti in vista dei prossimi mesi. Dopo anni in cui il tariffario era rimasto uguale, ora sono previsti aumenti per le formule 'Full' e 'Family'. Come detto, le variazioni riguarderanno solo coloro che decideranno di attivare il servizio nelle prossime settimane, non i clienti che già stanno usufruendo di 'DAZN'.

DAZN in aumento: costi e dettagli

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Visto che 'DAZN' trasmetterà in esclusiva tutte le 104 partite dei prossimi Mondiali estivi 2026 in programma in USA, Canada e Messico, l'aumento potrebbe essere visto come una scelta fatta per incoraggiare i clienti a mantenere attivo l'abbonamento anche nei mesi in cui i principali campionati europei sono fermi.

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Nel dettaglio, il piano 'DAZN Full' - che consente l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma con visione simultanea su due dispositivi collegati alla stessa rete - registra i seguenti aumenti. La formula annuale con pagamento anticipato passa da 359 a 379 euro, mentre quella annuale con addebito mensile sale da 34,99 a 36,99 euro al mese. Cresce anche l'opzione senza vincoli (Flex), che passa da 44,99 a 46,99 euro mensili.

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Incrementi simili riguardano anche il piano 'DAZN Family', che permette la visione contemporanea su due dispositivi anche con reti diverse. Il pacchetto annuale con pagamento anticipato sale da 559 a 619 euro, mentre la versione mensile passa da 59,99 a 61,99 euro e l'opzione Flex da 69,99 a 71,99 euro.

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