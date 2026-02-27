Mondiali 2026: la Rai annuncia le partite in chiaro. DAZN-Fifa: c'è l'accordo

Diciamo eventuali perché ancora non si sa se l'Italia parteciperà ai Mondiali o meno. Come noto, la Nazionale del C.T. Gennaro Gattuso sarà impegnata nei playoff che decreteranno la presenza azzurra in America. Si parte giovedì 26 marzo con la semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. In caso di vittoria, la finale playoff è in programma martedì 31 marzo, con la vincente dell'altra semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Senza dimenticare il dettaglio che la finale sarà giocata in trasferta dagli Azzurri.