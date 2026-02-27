Mondiali 2026: la Rai annuncia le partite in chiaro. DAZN-Fifa: c'è l'accordo

Pianeta Milan
Verso i Mondiali 2026: la Rai annuncia le partite che saranno in chiaro. DAZN verso l'accordo con la Fifa

La Rai ha annunciato le partite del Mondiale 2026 che trasmetterà in chiaro. Chiuso l'accordo tra DAZN e Fifa per la trasmissione completa
Mancano ancora diversi mesi, ma in tutto il mondo cresce la febbre per i prossimi Mondiali di Calcio, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Usa, Canada e Messico. Nelle ultime ore sono arrivate importanti notizie per quanto riguarda la trasmissione in diretta delle gare. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa 'ANSA', 'DAZN' avrebbe raggiunto un accordo con la 'Fifa' per trasmettere tutte le partite della competizione estiva. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale da parte della piattaforma di live streaming.

Mondiali 2026, ecco dove vedere le partite in chiaro

Per quanto riguarda la Nazionale Italiana e le partite in chiaro, la Rai ha annunciato l'acquisizione dei diritti tv in chiaro per la trasmissione dei Mondiali di calcio 2026. Come riferito dalla tv pubblica italiana, verranno trasmesse in chiaro una selezione di 35 partite, tra cui rientrano la gara d'apertura, gli eventuali match dell'Italia, le semifinali e la finale.

Diciamo eventuali perché ancora non si sa se l'Italia parteciperà ai Mondiali o meno. Come noto, la Nazionale del C.T. Gennaro Gattuso sarà impegnata nei playoff che decreteranno la presenza azzurra in America. Si parte giovedì 26 marzo con la semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. In caso di vittoria, la finale playoff è in programma martedì 31 marzo, con la vincente dell'altra semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Senza dimenticare il dettaglio che la finale sarà giocata in trasferta dagli Azzurri.

