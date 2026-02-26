Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Conference ed Europa League: missione compiuta per Fiorentina e Bologna

ULTIME NEWS

Conference ed Europa League: missione compiuta per Fiorentina e Bologna

Si conclude il turno europeo: passano il turno anche Fiorentina e Bologna
Due belle notizie dalla Fiorentina e dal Bologna: entrambe hanno superato il turno playoff in Conference ed Europa League
Redazione

Doppia gioia italiana per concludere il turno di playoff europei. Al termine del giovedì di Conference ed Europa League sono arrivati tutti i verdetti in attesa di risposta. Saranno quattro le squadre italiane a continuare in Europa.

Doppia gioia europea nel giovedì d'Europa

—  

Per quanto riguarda la Champions League, sarà solamente l'Atalanta di Palladino a proseguire il cammino europeo grazie alla rimonta storica contro il Borussia Dortmund. Le altre due squadre impegnate nella massima competizione europea non giocheranno gli ottavi di finale. Parliamo dell'Inter capolista in Serie A eliminata dal Bodo/Glimt e della Juventus a un passo dalla rimonta contro il Galatasaray.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti. Ecco il nome a centrocampo!

In serata, per quanto riguarda Conference ed Europa League sono arrivate due notizie importanti. La Fiorentina, nonostante una grandissima sofferenza, passa il turno con lo Jagiellonia con il risultato totale di 5-4 (0-3 all'andata e stasera sconfitta per 2-4) e accede alla fase successiva delle competizione. Stesso discorso per il Bologna di Italiano che supera il Brann nella doppia sfida di Coppa (doppio 1-0) e raggiunge la Roma agli ottavi di finale di Europa League. Nei prossimi giorni verranno effettuati i sorteggi per decretare gli avversari delle italiane ancora in corsa.

Leggi anche
Atalanta, intervento al ginocchio per De Ketelaere: previsto stop lungo. Ci sarà contro il Milan?
Ceferin: “Milan-Como a Perth? Non si può privare la gente del calcio nelle proprie case”

© RIPRODUZIONE RISERVATA