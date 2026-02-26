Si conclude il turno europeo: passano il turno anche Fiorentina e Bologna

In serata, per quanto riguarda Conference ed Europa League sono arrivate due notizie importanti. La Fiorentina, nonostante una grandissima sofferenza, passa il turno con lo Jagiellonia con il risultato totale di 5-4 (0-3 all'andata e stasera sconfitta per 2-4) e accede alla fase successiva delle competizione. Stesso discorso per il Bologna di Italiano che supera il Brann nella doppia sfida di Coppa (doppio 1-0) e raggiunge la Roma agli ottavi di finale di Europa League. Nei prossimi giorni verranno effettuati i sorteggi per decretare gli avversari delle italiane ancora in corsa.