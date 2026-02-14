Atalanta, infortunio de Ketelaere: previsto lungo stop. Salta il Milan?

Pianeta Milan
L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere è stato operato al ginocchio ma il suo recupero sarà lungo. Salterà la gara col Milan?
"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L'intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

Questo il comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'intervento al ginocchio destro a cui si è sottoposto alcuni giorni fa Charles De Ketelaere. Come si legge, l'intervento è perfettamente riuscito ma al momento risulta molto complicato stimare i tempi di recupero per il suo ritorno in campo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo stop dovrebbe essere di circa tre mesi. Molto probabilmente l'ex giocatore del Milan non salterà i prossimi Mondiali che disputerà col suo Belgio, ma potrebbe non essere in campo per una partita di fine stagione molto importante. Parliamo della gara col Milan a 'San Siro', che si dovrebbe giocare intorno al prossimo 10 maggio. Per il momento la sua presenza è a rischio per la terzultima giornata di campionato, ma nelle prossime settimane la situazione legata al suo recupero sarà più chiara.

