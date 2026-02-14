Atalanta, infortunio de Ketelaere: previsto lungo stop. Salta il Milan?

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo stop dovrebbe essere di circa tre mesi. Molto probabilmente l'ex giocatore del Milan non salterà i prossimi Mondiali che disputerà col suo Belgio, ma potrebbe non essere in campo per una partita di fine stagione molto importante. Parliamo della gara col Milan a 'San Siro', che si dovrebbe giocare intorno al prossimo 10 maggio. Per il momento la sua presenza è a rischio per la terzultima giornata di campionato, ma nelle prossime settimane la situazione legata al suo recupero sarà più chiara.
