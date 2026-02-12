Il Marsiglia pensa a Conceicao: valutazioni in corso sull'ex Milan

LEGGI ANCHE: Pulisic: "I tifosi del Milan sono fantastici. Io sto bene, mi sento meglio. Sono vicino..."
Sergio Conceicao ha allenato il Milan per sei mesi, da dicembre 2024 a giugno 2025. La sua esperienza in rossonero non si può definire positiva, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e il raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi persa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ottavo posto in campionato gli è costato l'esonero a fine stagione, in favore dell'arrivo di Massimiliano Allegri.
