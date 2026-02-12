Il Marsiglia pensa a Conceicao: valutazioni in corso sull'ex Milan

La storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. L'OM sta già studiando la prossima mossa, il favorito per la panchina è Habib Beye, esonerato proprio in questi giorni dal Rennes. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan.