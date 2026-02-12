Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Conceicao nel mirino del Marsiglia: si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De Zerbi

NEWS CALCIO

Conceicao nel mirino del Marsiglia: si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De Zerbi

Il Marsiglia pensa a Conceicao: valutazioni in corso sull'ex Milan
Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan nella stagione 2024-2025, piace al Marsiglia, che pensa al tecnico portoghese dopo l'addio di Roberto De Zerbi
Redazione PM

La storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. L'OM sta già studiando la prossima mossa, il favorito per la panchina è Habib Beye, esonerato proprio in questi giorni dal Rennes. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan.

Il Marsiglia valuta Conceicao, ex allenatore del Milan

—  

Secondo quanto riportato dal giornale francese 'Foot Mercato', il tecnico portoghese rappresenta un'opzione valida per la panchina del Marsiglia. L'ex allenatore del Milan è attualmente alla guida dell'Al-Ittihad, ma può essere liberato pagando una clausola da 4,5 milioni di euro. Ancora nessun contatto tra le due parti, ma la pista potrebbe accendersi da un momento all'altro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic: "I tifosi del Milan sono fantastici. Io sto bene, mi sento meglio. Sono vicino..."

Sergio Conceicao ha allenato il Milan per sei mesi, da dicembre 2024 a giugno 2025. La sua esperienza in rossonero non si può definire positiva, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e il raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi persa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ottavo posto in campionato gli è costato l'esonero a fine stagione, in favore dell'arrivo di Massimiliano Allegri.

Leggi anche
De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: trovato l’accordo per la risoluzione...
Maldini, nuova sfida lontano dal calcio: partnership con NH Collection negli Emirati Arabi Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA