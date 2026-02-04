Pianeta Milan
Maldini, nuova sfida lontano dal calcio: partnership con NH Collection negli Emirati Arabi Uniti

Maldini, nuova sfida lontano dal calcio: partnership con NH Collection negli Emirati Arabi Uniti

Maldini, nuova partnership con NH: ecco di cosa si tratta
Per Paolo Maldini si apre una nuova sfida nel mondo dell'imprenditoria. L'ex dirigente rossonero ha stretto una partnership con NH Collection. Ecco tutti i dettagli
Si torna a parlare di Paolo Maldini, ma non per il mondo del calcio. L'ex dirigente del Milan apre, infatti, un nuovo capitolo della sua carriera lontano dal calcio giocato e dirigenziale, entrando nel mondo dell'imprenditoria internazionale. L'ex capitano e storico dirigente del Milan è infatti coinvolto in un ambizioso progetto firmato 'NH Collection' su Al Marjan Island, negli Emirati Arabi Uniti, sviluppato da RRS International Development. Un investimento di grande portata, dal valore stimato intorno ai 100 milioni di dollari, che prevede la realizzazione di un complesso composto da 121 camere d'hotel e 36 residenze di lusso, con conclusione dei lavori fissata per il 2027.

Lo riporta 'Calcio e Finanza', aggiungendo alcuni dettagli su questo progetto. "Progettato dallo studio B8 Architecture, l'edificio si ispira alle onde del mare circostante. Gli interni utilizzano materiali raffinati e spazi articolati, completati da installazioni artistiche e aree verdi pensate per creare un ambiente accogliente. Tra gli elementi distintivi ci sono la piscina a livello del podio con struttura sospesa, la piscina panoramica sul tetto concepita come opera d’arte cinetica e spazi sociali e di wellness che estendono l'esperienza oltre la tradizionale dimensione alberghiera". 

