Petardo ad Audero: il tifoso che lo ha lanciato è in condizioni critiche

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del tifoso dell'Inter che, secondo gli acquirenti, avrebbe lanciato il petardo al portiere Emil Audero. Come noto, nell'ultimo weekend di Serie A, è andato in scena un episodio raccapricciante. Durante la gara Cremonese-Inter, dal settore dedicato ai tifosi dell'Inter è stato lanciato un petardo che è finito in campo a pochi centimetri dall'estremo difensore della Cremonese Audero, rimasto stordito e ferito dall'esplosivo.
Il tifoso dell'Inter accusato di aver lanciato un petardo durante la gara contro la Cremonese è stato trasferito all'ospedale di Modena. Le sue condizioni rimangono critiche
Nelle ultime ore, l'agenza di stampa 'ANSA' ha dato nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del 40enne romagnolo accusato di aver lanciato il petardo. Il tifoso nerazzurro appartenente all'Inter Club San Marino, trovato in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni, sarebbe stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena. Le sue condizioni, come riporta 'ANSA', rimangono critiche. L'uomo sarà sottoposto a una serie di interventi chirurgici alla mano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la mano si sarebbe lacerata proprio nel momento del lancio del petardo.
