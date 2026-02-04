Petardo ad Audero: il tifoso che lo ha lanciato è in condizioni critiche

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del tifoso dell'Inter che, secondo gli acquirenti, avrebbe lanciato il petardo al portiere Emil Audero. Come noto, nell'ultimo weekend di Serie A, è andato in scena un episodio raccapricciante. Durante la gara Cremonese-Inter, dal settore dedicato ai tifosi dell'Inter è stato lanciato un petardo che è finito in campo a pochi centimetri dall'estremo difensore della Cremonese Audero, rimasto stordito e ferito dall'esplosivo.