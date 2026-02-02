Hellas Verona, esonerato Zanetti. Al suo posto l'ex Milan Sammarco

Il comunicato del Verona prosegue: "L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco". Almeno nei prossimi giorni, la squadra sarà affidata all'allenatore della Primavera Paolo Sammarco, che nel weekend ha incontrato i rossoneri di Giovanni Renna e li ha battuti con un sonoro 4-1. Peraltro, interessante ricordare che Sammarco nasce, a livello calcistico, proprio nelle giovanili del Milan. In carriera ha poi vestito le maglie, tra le altre, di Chievo Verona, Sampdoria, Udinese, Cesena e Frosinone.