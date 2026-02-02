Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Ufficiale, l’Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all’ex Milan Sammarco

ULTIME NEWS

Ufficiale, l’Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all’ex Milan Sammarco

Hellas Verona, esonerato Zanetti. Al suo posto l'ex Milan Sammarco
Nelle ultime ore l'Hellas Verona ha esonerato Paolo Zanetti. Al suo posto l'ex giocatore delle giovanili rossonere Paolo Sammarco che di recente ha incontrato il Milan Primavera
Redazione

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali". Queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale diramato dall'Hellas Verona in cui si annuncia l'esonero di Paolo Zanetti.

L'ex Milan Sammarco sarà il nuovo allenatore

—  

La sconfitta per 4-0 in casa del Cagliari nell'ultimo turno di Serie A si è rivelata fatale per il tecnico veneto, che non vinceva da ben 8 gare consecutive di campionato. In questo momento, i gialloblu occupano l'ultima posizione in classifica assieme al Pisa con 14 punti, a -4 dal Lecce attualmente 17esimo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia

Il comunicato del Verona prosegue: "L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco". Almeno nei prossimi giorni, la squadra sarà affidata all'allenatore della Primavera Paolo Sammarco, che nel weekend ha incontrato i rossoneri di Giovanni Renna e li ha battuti con un sonoro 4-1. Peraltro, interessante ricordare che Sammarco nasce, a livello calcistico, proprio nelle giovanili del Milan. In carriera ha poi vestito le maglie, tra le altre, di Chievo Verona, Sampdoria, Udinese, Cesena e Frosinone.

Leggi anche
Il Flamengo riabbraccia l’ex Milan Paquetà: trasferimento record per il calcio brasiliano
In vista di Roma-Milan, Gasperini non parlerà in conferenza stampa. Il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA