Gasperini non parlerà in conferenza prima di Roma-Milan: ecco il motivo

"Indubbiamente, però, la gara di domenica contro il Milan ruba tutti i pensieri, viste anche le nostre ultime vittorie e la nostra posizione in classifica". Così si era espresso l' allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' prima della delicata sfida di Europa League contro lo Stoccarda, poi vinta 2-0 dai giallorossi grazie alla doppietta di Pisilli.

Domenica sera, infatti, allo 'Stadio Olimpico' andrà in scena il big-match Roma-Milan, fondamentale per entrambe le squadre sia per il discorso legato allo Scudetto, che per la lotta Champions. Nella giornata di domani, come di consueto prima di una partita, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa da Milanello. Cosa che non farà invece l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. Il motivo è molto semplice: avendo giocato giovedì sera, una conferenza stampa ruberebbe del tempo utile alla squadra della Capitale per preparare al meglio la sfida ai rossoneri.