Inter, Zanetti: 'Nuovo stadio a Milano? L'importante che sia a San Siro'

Come noto, Milan e Inter , lo scorso novembre, hanno acquistato lo stadio e le zone limitrofe , con l'obiettivo di costruirci il nuovo impianto condiviso. Di questo ne ha parlato Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter, sottolineando l'importanza che il nuovo stadio rimanga nella stessa zona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport UK', riportate da 'Tuttomercatoweb'.

"II Meazza riporterà sempre alla mente ricordi. E ha portato pure molte vittorie. Ora è cambiato tutto e penso che una squadra come l'Inter, che è importante in tutto il mondo, abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante però è che sia sempre a San Siro. Saremo in grado di creare ricordi speciali pure li, lo spero".