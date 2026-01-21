Inter, Zanetti: 'Nuovo stadio a Milano? L'importante che sia a San Siro'

Pianeta Milan
Nuovo stadio a Milano, Zanetti: “Importante che rimanga sempre a San Siro”

L'attuale vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport UK' del nuovo stadio che sorgerà a San Siro assieme al Milan. Ecco le sue parole
Nella serata di ieri è tornata la Champions League, con la penultima giornata della fase 'campionato'. Per quest'anno il Milan le guarda da casa, ma, come ammesso più volte da Massimiliano Allegri, l'obiettivo del Diavolo è quello di tornare nella competizione più prestigiosa al mondo. Martedì sera, per le italiane, è stata una notte amara. Il Napoli di Antonio Conte rischia di non finire tra le prime 24 dopo il pareggio in 11 contro 10 con il Copenaghen. Anche per l'Inter si complica la situazione playoff. Dopo le prime quattro vittorie consecutive, i nerazzurri hanno perso le tre sfide successive.

Zanetti sul nuovo 'San Siro'

L'ultima proprio ieri sera. A 'San Siro' è arrivato l'Arsenal di Mikel Arteta che ha battuto i nerazzurri 1-3 grazie al gol di Viktor Gyökeres e alla doppietta di Gabriel Jesus. Ennesima notte europea vissuta a 'San Siro' dai tifosi nerazzurri, che tra poco saluteranno lo storico stadio per fare spazio a un nuovo impianto.

Come noto, Milan e Inter, lo scorso novembre, hanno acquistato lo stadio e le zone limitrofe, con l'obiettivo di costruirci il nuovo impianto condiviso. Di questo ne ha parlato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, sottolineando l'importanza che il nuovo stadio rimanga nella stessa zona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport UK', riportate da 'Tuttomercatoweb'.

LEGGI ANCHE: Milan, 'nuovo' rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza

"II Meazza riporterà sempre alla mente ricordi. E ha portato pure molte vittorie. Ora è cambiato tutto e penso che una squadra come l'Inter, che è importante in tutto il mondo, abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante però è che sia sempre a San Siro. Saremo in grado di creare ricordi speciali pure li, lo spero".

