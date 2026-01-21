Gosens svela: 'Pioli non mi permise di andare al funerale di mia nonna'

"Da giocatore di punta, sai com'è, ti senti sempre in parte responsabile del pasticcio. Mi sono chiesto spesso perché non riuscissi a raggiungere il mio livello. Questo significa che la mia testa era già praticamente... in campo, e poi, per giunta, c'era qualcos'altro nella mia vita personale. Eravamo seduti lì, dovevamo giocare alle 20:45, e alle 16:00 di quel pomeriggio ero collegato via FaceTime al funerale di mia nonna. Volevo davvero essere lì. L'allenatore non mi permetteva di andare. Volevo almeno scattare una foto del funerale così, se papà ne avesse mai parlato più tardi, avrei almeno saputo cosa era successo".

Gosens ha poi continuato: "Allora sono entrato in campo non lucido e cosa è successo? Dopo 70 minuti, ho sentito uno schiocco improvviso e mi sono procurato un brutto strappo muscolare. Ciò ha a che fare con il fatto che semplicemente non sei lì mentalmente, non sei libero e non sei affatto competitivo".