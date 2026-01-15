Pianeta Milan
Ufficiale: Paratici torna in Italia. Vicino al Milan mesi fa, l’ex Juve ha scelto la Fiorentina

Fu vicino al Milan, ora sarà il ds della Fiorentina. Paratici torna in Serie A
La notizia era nell'aria da settimane e ora è ufficiale. Fabio Paratici, vicinissimo al Milan mesi fa, sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina" si legge nel comunicato ufficiale con cui il club toscano ha annunciato l'arrivo di Fabio Paratici. Una volta terminata la finestra invernale di calciomercato, l'ex dirigente della Juventus lascerà definitivamente il Tottenham per intraprendere la sua nuova avventura a Firenze.

Il nuovo ruolo in Serie A, diversi mesi fa, si pensava che Paratici lo avrebbe avuto al Milan. Infatti, durante la scorsa stagione c'era un argomento che riempiva i notiziari e quotidiani sportivi e riguardava la scelta sul futuro Direttore Sportivo del Milan. Dopo il fallimentare tentativo di non comprenderlo nell'organigramma societario, si è capito che era una figura necessaria e da inserire in vista della stagione successiva.

Tra le tante candidature per il ruolo, una sembrava quella definitiva. L'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, nonostante la squalifica per il caso plusvalenze, sembrava il prescelto per ricoprire quel ruolo in sinergia con tutta l'area tecnica. Le cronache raccontavano di un accordo ormai chiuso, ma alla fine non arrivò la fumata bianca e fu Igli Tare la scelta del Milan per il ruolo rimasto vacante. Dal prossimo febbraio le strade di Paratici e il Milan potrebbero incontrarsi di nuovo, ma solo per trattative di mercato.

