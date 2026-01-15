Fu vicino al Milan, ora sarà il ds della Fiorentina. Paratici torna in Serie A

La notizia era nell'aria da settimane e ora è ufficiale. Fabio Paratici, vicinissimo al Milan mesi fa, sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Fiorentina, Paratici è ufficiale

Il nuovo ruolo in Serie A, diversi mesi fa, si pensava che Paratici lo avrebbe avuto al Milan. Infatti, durante la scorsa stagione c'era un argomento che riempiva i notiziari e quotidiani sportivi e riguardava la scelta sul futuro Direttore Sportivo del Milan. Dopo il fallimentare tentativo di non comprenderlo nell'organigramma societario, si è capito che era una figura necessaria e da inserire in vista della stagione successiva.