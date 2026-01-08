Adani senza peli sulla lingua: 'Gli arbitri non capiscono di calcio'

L'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani ha commentato aspramente le recenti vicissitudini legate agli arbitri in Serie A. Ecco le sue parole a 'La Domenica Sportiva'
Durante l'ultimo appuntamento con 'La Domenica Sportiva', l'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele 'Lele' Adani ha commentato le recenti prestazioni degli arbitri italiani, sempre più al centro di polemiche per evidenti errori. Per questo motivo, l'ex giocatore si è espresso in modo molto duro verso la classe arbitrale. Ecco, di seguito, le sue parole.
Adani commenta la classe arbitrale in Italia
"Voglio andare deciso, non capiscono di calcio e non imparano il calcio, non lo imparano e lo peggiorano. Non riescono a capire cosa sia un duello. Vi ho detto un mese fa, ragazzi ricordatevi, senza scherzare, vi ho fatto una domanda: facciamo rispondere a loro, quale sport l'arbitraggio condiziona i movimenti dello sport stesso come nel calcio ? In nessun'altro sport, lo hanno cambiato".