Lazio, non solo una nota di protesta: inviata una PEC alla Lega Serie A

Altro weekend, altre polemiche arbitrali. Ancora la Lazio protagonista di una decisione che lascia discutere. Nell'ultimo turno di Serie A la squadra di Maurizio Sarri era impegnata nella sfida in trasferta contro l'Udinese. Dopo il vantaggio biancoceleste è avvenuto uno degli episodi più controversi della stagione. Accade al minuto 95'. Zaniolo tira dal limite dell'area, Davis intercetta il pallone, lo controlla e si inventa il gol del pareggio bianconero. Tutto regolare, se non fosse che l'intercetto di Davis sembra essere avvenuto con un braccio. Visto che lui è il marcatore della rete, secondo il regolamento, il gol sarebbe dovuto essere annullato, ma così non è stato.
Udinese-Lazio finisce tra le polemiche: il gol di Davis al 95' (possibile tocco di braccio) viene convalidato. La Lazio invia una PEC alla Lega Serie A: lo riferisce l'ANSA
Dopo la decisione di non annullare la rete, la Lazio ha emesso una nota di protesta, ma non è finita qua. Secondo l'agenzia di stampa 'ANSA' la Lazio avrebbe inviato una PEC alla Lega Serie A lamentando episodi arbitrali e decisioni VAR ritenuti penalizzanti. Secondo il club biancoceleste, tali situazioni minano la regolarità e la parità competitiva del campionato. Viene chiesto, in accordo con Figc e organi tecnici, un tavolo istituzionale di confronto. La società del Presidente Claudio Lotito domanda criteri arbitrali più chiari e uniformi, con linee guida vincolanti.
