Lazio, non solo una nota di protesta: inviata una PEC alla Lega Serie A

Altro weekend, altre polemiche arbitrali. Ancora la Lazio protagonista di una decisione che lascia discutere. Nell'ultimo turno di Serie A la squadra di Maurizio Sarri era impegnata nella sfida in trasferta contro l'Udinese. Dopo il vantaggio biancoceleste è avvenuto uno degli episodi più controversi della stagione. Accade al minuto 95'. Zaniolo tira dal limite dell'area, Davis intercetta il pallone, lo controlla e si inventa il gol del pareggio bianconero. Tutto regolare, se non fosse che l'intercetto di Davis sembra essere avvenuto con un braccio. Visto che lui è il marcatore della rete, secondo il regolamento, il gol sarebbe dovuto essere annullato, ma così non è stato.