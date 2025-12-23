Supercoppa Italiana, il Napoli batte 2-0 il Bologna e si aggiudica il trofeo

Alla fine di questa 'Final Four' araba è il Napoli a festeggiare, un anno dopo il successo del Milan di Sergio Conceicao. Al termine della sfida, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco alcune delle sue dichiarazioni dopo la vittoria del primo trofeo stagionale: "Ci siamo divertiti. Dall'epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un anno. Ai tifosi dico 'Sognate'. Crediamo che la squadra fosse forte tre anni fa e due anni fa. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tempo per vincere. Io nella vita credo di aver sbagliato molto poco, sia nel cinema sia per quanto riguarda gli allenatori"