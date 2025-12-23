Pianeta Milan
Supercoppa Italiana, troppo Napoli per il Bologna: il primo trofeo stagionale è azzurro

Supercoppa Italiana, il Napoli batte 2-0 il Bologna e si aggiudica il trofeo
Il Napoli è Supercampione d'Italia. Ieri sera la squadra di Conte si è aggiudicata il primo trofeo stagionale battendo 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, confermandosi la vera squadra da battere in questo momento
Nella serata di ieri si è conclusa la Supercoppa Italiana 2025. A trionfare è stata la squadra che più se l'è meritato. Parliamo del Napoli di Antonio Conte che ha battuto 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano grazie a una super doppietta del giocatore, secondo molti, più in forma del campionato italiano, ovvero David Neres.

Fin dai primi minuti la partita è stata a senso unico. Il Napoli è stato padrone del gioco e ha nettamente meritato la vittoria, dando continuità alla bella vittoria, sempre 2-0, ottenuta ai danni del Milan di Massimiliano Allegri. Gli azzurri archiviano la pratica Bologna con un gol per tempo, il primo arrivato su una prodezza balistica da 25 metri, il secondo a causa di un pasticcio tra Ravaglia e Lucumì. Nonostante il 2-0 ottenuto al minuto 57, la squadra di Conte non ha abbassato il livello dell'attenzione, anzi ha rischiato più volte di allargare il parziale. In campo si è vista la vera forza dei Campioni d'Italia in carica, troppo superiori rispetto al Bologna campione della Coppa Italia 2024/25.

Alla fine di questa 'Final Four' araba è il Napoli a festeggiare, un anno dopo il successo del Milan di Sergio Conceicao. Al termine della sfida, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco alcune delle sue dichiarazioni dopo la vittoria del primo trofeo stagionale: "Ci siamo divertiti. Dall'epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un anno. Ai tifosi dico 'Sognate'. Crediamo che la squadra fosse forte tre anni fa e due anni fa. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tempo per vincere. Io nella vita credo di aver sbagliato molto poco, sia nel cinema sia per quanto riguarda gli allenatori"

