Milan, ecco la nuova vita di Jovic in Grecia: nel weekend poker di gol

Il Milan è sicuramente contento di Niclas Fullkrug, ma in Grecia Luka Jovic sta facendo faville. Nell'ultima gara contro il Panathinaikos sono arrivati 4 gol. Rimpianto?

Redazione 18 gennaio - 23:57

Il Milan piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo il netto successo al 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fabregas, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco 1-0, grazie al gol di Niclas Fullkrug. In occasione della 21^ giornata di Serie A, l'ex West Ham è entrato dalla panchina a circa trenta minuti dalla fine ed è risultato decisivo. Il suo colpo di testa è valso il ventesimo risultato di fila senza sconfitte.