Milan, guarda che Jovic in Grecia: poker in AEK Atene-Panathinaikos

Milan, ecco la nuova vita di Jovic in Grecia: nel weekend poker di gol
Il Milan è sicuramente contento di Niclas Fullkrug, ma in Grecia Luka Jovic sta facendo faville. Nell'ultima gara contro il Panathinaikos sono arrivati 4 gol. Rimpianto?
Il Milan piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo il netto successo al 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fabregas, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco 1-0, grazie al gol di Niclas Fullkrug. In occasione della 21^ giornata di Serie A, l'ex West Ham è entrato dalla panchina a circa trenta minuti dalla fine ed è risultato decisivo. Il suo colpo di testa è valso il ventesimo risultato di fila senza sconfitte.

Per Jovic 11 gol in 16 gare di campionato

Sembra, dunque, che il Milan abbia trovato il suo numero 9 nel tedesco. Ma mesi fa, prima di Fullkrug, si parlava del fatto che il Milan le soluzioni in attacco le avesse in casa e se le fosse perse. Parliamo, in questo caso, di Luka Jovic. Nella passata stagione, il serbo, cresciuto alla distanza con Conceicao, aveva terminato la stagione con 4 gol. A fine stagione, nonostante gli ultimi mesi positivi, il Milan decise di non rinnovargli il contratto.

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce 1-0, decide Füllkrug! Le pagelle dei rossoneri secondo PM

Non è corretto definirlo rimpianto visto il nuovo campionato in cui gioca e il relativo livello, ma all'AEK Atene Jovic sembra aver trovato la sua dimensione. Nella giornata di oggi, il serbo ha personalmente firmato la netta vittoria 4-0 contro il Panathinaikos, segnando tutti e quattro i gol. Il poker segnato oggi si va a sommare agli altri 11 stagionali, segnati in tutte le competizioni. Il Milan è sicuramento contento con Fullkrug, però Jovic come terzo attaccante avrebbe meritato una possibilità.

