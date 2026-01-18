Milan, Allegri post Lecce: “E’ un gruppo meraviglioso, siamo a metà dell’opera”

“In questo momento è arrivato, non si era allenato tanto negli ultimi tempi col West Ham, poi ha preso questa botta sul piede… È una soluzione importante per questi finali di partita, così come a Como e come oggi. Io credo che possiamo giocare Pulisic e Leao, che sia Nkunku e Pulisic, Nkunku e Leao… La cosa che dobbiamo fare meglio è la precisione negli ultimi passaggi. Con due giocatori così possiamo andare dentro con un po’ più di palla a terra avendo un po’ di pazienza. Essendo un pochino più lucidi, veloci e non troppo frettolosi negli ultimi 20 metri com’è successo nel primo tempo. Loro giocavano con una difesa molto alta e scappavano poco. A noi bastava andare oltre con la mezzaluna per cercare di evitare il fuorigioco, qualche palletta sopra i centrocampisti non sarebbe stata male. Poi nel secondo tempo loro sono un po’ calati e noi abbiamo aumentato i giri del motore e questo è un bel segnale come velocità di palla e come corsa. Il Lecce prima di oggi aveva subito 32 gol, ma il 55% di questi 32 li ha subiti nell’ultimo quarto d’ora. Sinonima di una squadra che ti tiene in partita, che fargli gol è molto difficile e i ragazzi sono stati bravi”.