Tabù 'Olimpico' per Allegri: Roma-Milan vale più di 3 punti per Max

In particolare, pesa molto la partita che dovrà disputare il Milan nella Capitale contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Come ammesso dallo stesso allenatore prima della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, "la gara di domenica contro il Milan ruba tutti i pensieri, viste anche le nostre ultime vittorie e la nostra posizione in classifica". Si prospetta una partita di fuoco, tra due grandi allenatori e tra due grandi squadre pronte a portare a casa un risultato che sposterebbe, e non di poco, le ambizioni delle due squadre.
A proposito dei rossoneri, bisogna sottolineare due 'piccoli' tabù che i tifosi rossoneri sperano di sfatare proprio domenica sera. Il primo, quello più recente, riguarda il club rossonero, che non vince contro la Roma, allo stadio Olimpico, da più di due anni. L'ultimo successo è datato 1 settembre 2023. Da lì due sconfitte consecutive: prima in Europa League per 2-1, poi in Serie A per 3-1.
L'altro dato che spaventa riguarda l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, che all'Olimpico, sponda giallorossa, non vince dal 9 gennaio 2022, nel rocambolesco 3-4 ai tempi della Juventus. Da questo successo, 0 vittorie. Nel 2023 sconfitta 1-0, mentre a fine campionato 2024, Max ha pareggiato 1-1, ancora alla guida della 'Vecchia Signora'. Domenica vale tre punti, ma per Max è questione di trovare una vittoria che gli manca da troppo. Per rimanere in scia Scudetto o per la corsa alla prossima Champions, come preferirebbe dire lui, sono importanti i tre punti. Domenica sera il clima sarà freddo, ma in campo ci si prepara ad assistere a un match di fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA