Tabù 'Olimpico' per Allegri: Roma-Milan vale più di 3 punti per Max

In particolare, pesa molto la partita che dovrà disputare il Milan nella Capitale contro la Roma di Gian Piero Gasperini . Come ammesso dallo stesso allenatore prima della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, "la gara di domenica contro il Milan ruba tutti i pensieri, viste anche le nostre ultime vittorie e la nostra posizione in classifica". Si prospetta una partita di fuoco, tra due grandi allenatori e tra due grandi squadre pronte a portare a casa un risultato che sposterebbe, e non di poco, le ambizioni delle due squadre.

L'altro dato che spaventa riguarda l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, che all'Olimpico, sponda giallorossa, non vince dal 9 gennaio 2022, nel rocambolesco 3-4 ai tempi della Juventus. Da questo successo, 0 vittorie. Nel 2023 sconfitta 1-0, mentre a fine campionato 2024, Max ha pareggiato 1-1, ancora alla guida della 'Vecchia Signora'. Domenica vale tre punti, ma per Max è questione di trovare una vittoria che gli manca da troppo. Per rimanere in scia Scudetto o per la corsa alla prossima Champions, come preferirebbe dire lui, sono importanti i tre punti. Domenica sera il clima sarà freddo, ma in campo ci si prepara ad assistere a un match di fuoco.