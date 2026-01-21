Gian Piero Gasperini , mister della Roma, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, alla quale ha parlato della sfida contro il Milan: le sue parole

Gian Piero Gasperini , allenatore della Roma, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League tra i giallorossi e lo Stoccarda . Il match d'Europa non sarà l'unico della settimana per i ragazzi di Gasperini: domenica sera, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Milan , big match di campionato. Indubbiamente la mente dell'ex allenatore dell'Atalanta è rivolta alla sfida di domenica, proprio a causa delle posizioni in classifica delle due squadre. Ecco, di seguito, le sue parole a riguardo:

Verso Roma-Milan, parla Gasperini

Le prole di Gasperini sulla sfida di domenica sera: “Lo Stoccarda è un’ottima squadra e contro di loro ci giochiamo la possibilità di accedere agli ottavi. Indubbiamente, però, la gara di domenica contro il Milan ruba tutti i pensieri, viste anche le nostre ultime vittorie e la nostra posizione in classifica. Oggi è un’opportunità anche per vedere i più giovani e la loro crescita“.