Roma, Svilar sicuro: 'In Italia tre squadre meglio di noi. Sul Milan ...'

"Squadre più forti della Roma in Serie A? La classifica per il momento dice tre, ma vedremo a fine stagione. Ora pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo recuperare bene domani e focalizzarci subito sul Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Questa sera si apre la 22^ giornata di Serie A con la sfida di 'San Siro' tra Inter e Pisa. Al momento, la classifica recita Inter prima a 49 punti, seguita da Milan a 46, Napoli a 43 e Roma a 42. Visti gli scontri diretti del weekend, l'Inter ha una grossa possibilità questa sera di allungare su una delle rivali: il Napoli andrà a Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti, mentre il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite domenica sera all'Olimpico per la sfida con la Roma di Gian Piero Gasperini.
Il big-match che chiude la domenica di Serie A è fondamentale per le due squadre. I rossoneri hanno la necessità di rimanere attaccati all'Inter e di tenere lontane le inseguitrici per il quarto posto. Mentre, per i giallorossi, la sfida di domenica potrebbe aprire nuovi orizzonti al proprio campionato, agganciando la seconda della classifica. A proposito del match, ne ha parlato il portiere della Roma Mile Svilar al termine della sfida di Europa League vinta con lo Stoccarda per 2-0, grazie alla doppietta di Pisilli. Ecco, di seguito, le parole ai microfoni di 'Sky Sport'.
"Squadre più forti della Roma in Serie A? La classifica per il momento dice tre, ma vedremo a fine stagione. Ora pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo recuperare bene domani e focalizzarci subito sul Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA