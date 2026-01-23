Roma, Svilar sicuro: 'In Italia tre squadre meglio di noi. Sul Milan ...'

Questa sera si apre la 22^ giornata di Serie A con la sfida di 'San Siro' tra Inter e Pisa. Al momento, la classifica recita Inter prima a 49 punti, seguita da Milan a 46, Napoli a 43 e Roma a 42. Visti gli scontri diretti del weekend, l'Inter ha una grossa possibilità questa sera di allungare su una delle rivali: il Napoli andrà a Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti, mentre il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite domenica sera all'Olimpico per la sfida con la Roma di Gian Piero Gasperini.