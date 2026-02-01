Una giornata pesante per il Milan Primavera di Giovanni Renna . I rossoneri, in trasferta, hanno perso 4- contro l'Hellas Verona in campionato. Allo stadio Olivieri sono andati a segno Barry e Vermesan , autore di una tripletta, per i rossoneri a segno Dotta . I giovani rossoneri hanno provato a cambiare la partita, ma la squadra non ci è riuscita, soffrendo molto e creando poco. Ecco, di seguito, il resoconto del match.

(Fonte acmilan.com) - Una giornata no, da dimenticare per il verdetto ma da ricordarsi per il necessario e normale miglioramento di una squadra giovane come la nostra Primavera. Il Milan stecca a Verona e viene condannato da un pesante 4-1 dall'Hellas in campionato. Allo stadio Olivieri i padroni casa - gagliardi nella prestazione e in zona playoff - hanno fatto la voce grossa, dimostrandosi superiori e potendo disporre di un Vermesan scatenato nella ripresa. Una gara in bilico fino al primo vantaggio, nel secondo tempo negativa e in generale complicata. Il gruppo di Mister Renna ha provato a battagliare, ma non è quasi mai stato dentro al match.