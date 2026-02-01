I rossoneri hanno sofferto, creato davvero poco, giocando una prova incolore: il primo gol di Dotta in Primavera, proprio all'esordio, serve ad alleviare il dolore e rendere meno amaro il pomeriggio. Non è un periodo semplice, nemmeno la buona sorte sorride: fra Fiorentina e Derby poteva essere bottino pieno, invece sono arrivati pareggi agrodolci. Il ko mancava da metà gennaio a Torino. La 23ª giornata di Primavera 1 non porta punti al Diavolo, bloccato a quota 31, al dodicesimo posto provvisorio in classifica e ora a -5 dalla zona calda. Nel prossimo weekend, sabato 7 febbraio alle 13.00, ci sarà in programma un delicato e importante Milan-Lazio
LA CRONACA
Approccio aggressivo del Verona, al 2' Bouyer in anticipo su Vermesan. I rossoneri rispondono, Cullotta viene rimpallato, al 9' grande azione con Lontani che si avventa in area e calcia impegnando Castagnini; poi Mancioppi non riesce ad avvalersi della respinta corta. Al 10' il miracolo di Bouyer per deviare in volo il destro di Vermesan diretto all'incrocio; dall'angolo seguente, Barry non mira il bersaglio in piena area. Al 14' ci prova Domniței, senza precisione. Al 28' Bouyer blocca su Casagrande. Al 36' andiamo sotto: punizione da posizione defilata, Bouyer esce senza impattare il pallone, Yıldız tocca e Barry ringrazia spingendo in porta. Al 38' rasoterra diagonale di Feola a lato non di molto.
La ripresa, dopo un'occasione per Scotti parata da Castagnini, è a senso unico. Al 55' raddoppia l'Hellas: scatto perentorio di Vermesan che brucia Colombo e di mancino, seppur masticato, spizza il palo e termina in rete. Al 59' si spengono praticamente le speranze dopo la doppietta di Vermesan, lasciato libero di colpire in girata sottoporta. Tripletta di Vermesan al 67' andando in cielo sugli sviluppi di corner e disegnando una parabola all'angolino. Rischia di peggiorare il passivo, al 71' Colombo risolve dopo che De Battisti aveva superato Bouyer e al 72' Vermesan ancora pericoloso. All'85' Castagnini ci mette una pezza. All'89' il Diavolo accorcia le distanze grazie al gol di Dotta, il quale stacca bene di testa sulla punizione di Nolli. Hella Verona-Milan 4-1.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-MILAN 4-1
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Yıldız, De Battisti; Barry, De Rossi, Peci, Szimionaș (27'st Mendolia), Mussola (15'st Martini); Vermesan (39'st Stella), Casagrande (39'st Egharevba). A disp.: Raccanello, Tommasi; Bortolotti, Falzoni, Moisa; Garofalo, Zanin. All.: Sammarco.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi (31'st Batistini), Mancioppi (28'st Cisse), Angelicchio (16'st Tartaglia); Scotti, Domniței (16'st Petrone), Lontani (28'st Dotta). A disp.: Catalano; Del Forno, Vechiu; Di Maria, Grassini; Perina. All.: Renna.
Arbitro: Vailati di Crema.
Gol: 36' Barry (HV), 10'st, 14'st e 22'st Vermesan (HV), 44'st Dotta (M).
Ammoniti: 11' Mussola (HV), 7'st Perera (M), 94' Tartaglia (M).
