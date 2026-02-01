Primavera, pagelle Hellas Verona-Milan 4-1: difficoltà tremenda in difesa

Si è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 4-1. Per i padroni di casa gol di Barry e tripletta di Vermesan. Per il Milan gol di Dotta. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA