Nel finale poche emozioni, se non per il gol della bandiera per il Milan Primavera segnato da Dotta su punizione battuta da Nolli. Partita che compromette, almeno in parte, la classifica dei ragazzi di Renna, attualmente al 12esimo posto in classifica. La distanza con il Parma capolista è di 8 punti. Se si vuole puntare alla zona playoff è lecito aspettarsi un cambio di marcia, soprattutto mentale, già dalla prossima con la Lazio. Renna avrà molto da lavorare in settimana per raddrizzare e migliorare la prestazione difensiva completamente sbagliata dai suoi ragazzi.