Primavera, Hellas Verona-Milan 4-1: batosta per i rossoneri incapaci di reagire. Il commento

Primavera, Hellas Verona-Milan 4-1: batosta per i rossoneri incapaci di reagire. Il commento
Finita al 'Sinergy Stadium' la gara Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26. Ecco com'è andata
Si è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 4-1. Per i padroni di casa gol di Barry e tripletta di Vermesan. Per il Milan gol di Dotta. Vediamo com'è andata!

Primavera, Hellas Verona-Milan: la cronaca del primo tempo

Parte forte nei primi minuti il Verona con una grande pressione sui rossoneri che faticano a uscire dal pressing gialloblu. Pochi minuti un'occasione per parte. Prima Lontani che col sinistro va vicino al gol, subito dopo Vermesan che impegna Bouyer con un grande intervento. Nei minuti successivi si alza l'intensità ma si perdono le occasioni da rete. Fino al 36', minuto in cui il match si sblocca con il gol di Barry sugli sviluppi di una punizione esterna su cui Bouyer esce male e lascia sguarnita la porta rossonera. Il 2006 del Verona è il più veloce ad arrivare sul pallone vacante e ad insaccare il gol dell'1-0 veronese. Dopo il gol gialloblu, il Milan ci prova senza convinzione. La prima frazione termina senza tante emozioni.

Primavera, Hellas Verona-Milan: la cronaca del secondo tempo

Secondo tempo che comincia con un tiro di Scotti da fuori area, neutralizzato con efficacia da Castagnini. Dopo questa iniziativa solo Verona con un Vermesan letteralmente scatenato. Nel giro di 11 minuti l'attaccante del Verona segna una tripletta da urlo. Prima un gol partendo palla al piede dalla propria metà di campo. Poi due gol molto simili sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tremenda mazzata per il Milan che si trova 4-0 a metà seconda frazione.

LEGGI ANCHE: Milan, chi è Idrissi? Ecco come gioca il talento in arrivo dal Chelsea. E in futuro …

Nel finale poche emozioni, se non per il gol della bandiera per il Milan Primavera segnato da Dotta su punizione battuta da Nolli. Partita che compromette, almeno in parte, la classifica dei ragazzi di Renna, attualmente al 12esimo posto in classifica. La distanza con il Parma capolista è di 8 punti. Se si vuole puntare alla zona playoff è lecito aspettarsi un cambio di marcia, soprattutto mentale, già dalla prossima con la Lazio. Renna avrà molto da lavorare in settimana per raddrizzare e migliorare la prestazione difensiva completamente sbagliata dai suoi ragazzi.

Primavera, pagelle Hellas Verona-Milan 4-1: disfatta rossonera. Malissimo la difesa e Bouyer
Emergenza infortuni per il Milan Primavera. Renna perde Castiello: per lui lesione miotendinea...

