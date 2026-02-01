Primavera, Hellas Verona-Milan: la cronaca del secondo tempo—
Secondo tempo che comincia con un tiro di Scotti da fuori area, neutralizzato con efficacia da Castagnini. Dopo questa iniziativa solo Verona con un Vermesan letteralmente scatenato. Nel giro di 11 minuti l'attaccante del Verona segna una tripletta da urlo. Prima un gol partendo palla al piede dalla propria metà di campo. Poi due gol molto simili sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tremenda mazzata per il Milan che si trova 4-0 a metà seconda frazione.
Nel finale poche emozioni, se non per il gol della bandiera per il Milan Primavera segnato da Dotta su punizione battuta da Nolli. Partita che compromette, almeno in parte, la classifica dei ragazzi di Renna, attualmente al 12esimo posto in classifica. La distanza con il Parma capolista è di 8 punti. Se si vuole puntare alla zona playoff è lecito aspettarsi un cambio di marcia, soprattutto mentale, già dalla prossima con la Lazio. Renna avrà molto da lavorare in settimana per raddrizzare e migliorare la prestazione difensiva completamente sbagliata dai suoi ragazzi.
