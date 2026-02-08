Milan Primavera, Renna: 'Complimenti ai ragazzi. Il nervosismo va gestito'

Pianeta Milan
Milan Primavera, Renna dopo la Lazio: “Complimenti ai ragazzi. Anche questo fa parte della crescita”

Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha commento la sconfitta casalinga di oggi contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni
L'allenatore del Milan PrimaveraGiovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta odierna contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Giovanni Renna

"Siamo tutti scontenti per la sconfitta. Ai ragazzi dobbiamo fargli i complimenti perché hanno creato tantissimo, anche in inferiorità, 7-8 palle gol limpide, loro alla prima occasione ci hanno fatto gol nei primi minuti, dopodiché non hanno creato più niente. Ai ragazzi va detto che anche questo fa parte della crescita. Non piace, ripeto, perdere soprattutto in questo modo ma bisogna rimboccarsi le maniche e pensare già alla prossima".

Mister Renna ha poi continuato: "La frustrazione ci sta perché fa parte del gioco e questo è un fattore che dobbiamo migliorare perché se non riusciamo a finalizzare troppo quest'anno, creiamo tantissimo ma non riusciamo a finalizzare, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questo aspetto. Però il nervosismo è qualcosa che va gestito, a questi livelli se non butti la palla dentro non significa che dobbiamo innervosirci anzi, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto per raddrizzare le partite e poi magari anche ribaltare".

