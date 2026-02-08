Milan Primavera, Renna: 'Complimenti ai ragazzi. Il nervosismo va gestito'

Mister Renna ha poi continuato: "La frustrazione ci sta perché fa parte del gioco e questo è un fattore che dobbiamo migliorare perché se non riusciamo a finalizzare troppo quest'anno, creiamo tantissimo ma non riusciamo a finalizzare, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questo aspetto. Però il nervosismo è qualcosa che va gestito, a questi livelli se non butti la palla dentro non significa che dobbiamo innervosirci anzi, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto per raddrizzare le partite e poi magari anche ribaltare".