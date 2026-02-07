Pianeta Milan
Settore giovanile Milan: weekend ricco di impegni per i giovani rossoneri

Settore giovanile Milan: weekend ricco di impegni per i giovani rossoneri
Si prospetta un weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan: ecco, di seguito, l'elenco completo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il Settore giovanile rossonero. Il primo big match del sabato sarà per la Primavera maschile di Mister Renna, che dovrà affrontare la Lazio alle ore 13.00 presso il Puma House of Football. Spazio po all'unser 17 Femminile, che dovrà affrontare la Pro Sesto alle ore 16.00. Ecco, di seguito, il programma completo:

(Fonte acmilan.com) - Un altro fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, pronto a scendere in campo tra PUMA House of Football e trasferte di prestigio. Dal big match della Primavera maschile contro la Lazio all’esordio stagionale delle Under femminili, tra cui spicca il Derby delle Under 15, passando per le sfide in casa del Monza e gli appuntamenti domenicali di Under 17 e Primavera Femminile. Saranno due giorni intensi all'insegna della crescita, della competizione e dei valori rossoneri.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 7 FEBBRAIO

  • PRIMAVERA MASCHILE: 24ª giornata, Milan-Lazio, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football

    • DOMENICA 8 FEBBRAIO

  • UNDER 15: 17ª giornata, Monza-Milan, ore 11.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monza

  • UNDER 16: 17ª giornata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monza

  • UNDER 17: 18ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 14ª giornata, Cesena-Milan, ore 16.00 - Stadio Comunale "Gatteo Mare", via Rubicone 87, Gatteo Mare (FC)

