IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 7 FEBBRAIO
DOMENICA 8 FEBBRAIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SETTORE GIOVANILE
Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il Settore giovanile rossonero. Il primo big match del sabato sarà per la Primavera maschile di Mister Renna, che dovrà affrontare la Lazio alle ore 13.00 presso il Puma House of Football. Spazio po all'unser 17 Femminile, che dovrà affrontare la Pro Sesto alle ore 16.00. Ecco, di seguito, il programma completo:
(Fonte acmilan.com) - Un altro fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, pronto a scendere in campo tra PUMA House of Football e trasferte di prestigio. Dal big match della Primavera maschile contro la Lazio all’esordio stagionale delle Under femminili, tra cui spicca il Derby delle Under 15, passando per le sfide in casa del Monza e gli appuntamenti domenicali di Under 17 e Primavera Femminile. Saranno due giorni intensi all'insegna della crescita, della competizione e dei valori rossoneri.
