Milan Primavera, seconda sconfitta consecutiva: la Lazio vince in un match davvero turbolento

Alle ore 13:00 si è giocata Milan-Primavera-Lazio, gara valida per la 24^ giornata del campionato Primavera1. Ecco il commento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Continua il momento non proprio positivo del Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri incappano nella seconda sconfitta consecutiva perdendo contro la Lazio allo Sportitalia Village: 1-0 per i biancocelesti

Milan Primavera, il primo tempo

La partita inizia subito in salita: dopo soli due minuti di gioco i rossoneri prendono il gol che risulterà poi essere quello decisivo: Fernandes scappa sulla sinistra e crossa un bel pallone in mezzo, Cuzzarella prova il tiro, Bouyer para ma il pallone arriva sui piedi di Serra che prima prende la traversa ma poi manda la palla in rete.

I rossoneri ci provano con Nolli, ma al 33esimo minuto si scatena una rissa per un brutto fallo di Farcomeni su Mancioppi: Lontani e lo stesso Farcomeni vengono alle mani costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso. 10 vs 10.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Milan emerge, lanciandosi più e più volte alla ricerca del gol del pareggio. Il portiere Laziale, però, non concede nulla: prima la parata a Colombo, poi a Perera. Successivamente il Milan ci riprova con Tartaglia che, purtroppo, colpisce un palo clamoroso di esterno. A venti minuti dalla fine arriva la seconda espulsione rossonera: Colombo scalcia a palla lontana un'avversario. Milan in 9 uomini fino al termine della gara.

LEGGI ANCHE: Primavera 1, Milan-Lazio: malissimo Colombo e Lontani. Spicca Tartaglia, le pagelle

Nonostante l'inferiorità numerica, il Milan continua a cercare il pareggio, andandoci anche molto vicino: Dotta e Pandolfi. Il risultato, però, non cambia, e per i rossoneri non c'è ormai più nulla da fare. I Biancocelesti continuano il loro splendido momento di forma, conquistando 3 punti importantissimi in trasferta.

 

