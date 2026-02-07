I rossoneri ci provano con Nolli, ma al 33esimo minuto si scatena una rissa per un brutto fallo di Farcomeni su Mancioppi: Lontani e lo stesso Farcomeni vengono alle mani costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso. 10 vs 10.
Il secondo tempo—
Nella ripresa il Milan emerge, lanciandosi più e più volte alla ricerca del gol del pareggio. Il portiere Laziale, però, non concede nulla: prima la parata a Colombo, poi a Perera. Successivamente il Milan ci riprova con Tartaglia che, purtroppo, colpisce un palo clamoroso di esterno. A venti minuti dalla fine arriva la seconda espulsione rossonera: Colombo scalcia a palla lontana un'avversario. Milan in 9 uomini fino al termine della gara.
Nonostante l'inferiorità numerica, il Milan continua a cercare il pareggio, andandoci anche molto vicino: Dotta e Pandolfi. Il risultato, però, non cambia, e per i rossoneri non c'è ormai più nulla da fare. I Biancocelesti continuano il loro splendido momento di forma, conquistando 3 punti importantissimi in trasferta.
