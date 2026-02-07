Un pomeriggio non bello, una prestazione solo a sprazzi brillante. L'attacco sembra vivere un periodo di appannamento, complice però pure la prova in evidente spolvero del portiere biancoceleste. La 24ª giornata di Primavera 1 non porta punti al Diavolo, ancorato a quota 31 e nella parte bassa del gruppone di metà classifica. Lunghissimo il campionato, tantissime le occasioni di riscatto, senza perdere di vista l'obiettivo primario e principale di far crescere i ragazzi. Nella prossima giornata, sabato 14 febbraio alle 13.00, il Milan sarà di scena a domicilio del Genoa.
LA CRONACA
Pare un buon inizio con Domniței a impegnare Pannozzo dopo qualche secondo, invece al primo affondo passa la Lazio: al 3'Fernandes lancia in avanti, Cuzzarella vince un rimpallo e calcia, Bouyer si oppone, Serra raccoglie il pallone, colpisce la traversa a porta vuota ma alla fine segna di testa. Al 6' Pannozzo para il rasoterra di Lontani. Al 22' Bouyer dice no al piazzato di Gelli. Al 27' Lontani sgasa e crossa, sponda di Mancioppi per la rovesciata debole di Scotti. La gara è viva e anche accesa: al 34' doppio rosso diretto, uno per parte, a Lontani e Farcomeni. Al 38' destro masticato dal limite di Domniței.
Un Milan migliore nella ripresa, maggiormente convinto e proficuo. Al 54' Colombo prova il tacco in area piccola, provvidenziale Pannozzo. Al 60' gran mancino di Perera, ancora impeccabile il portiere avversario a toccare e salvare. Al 62' Cuzzarella non impensierisce Bouyer. Al 63' pericoloso Tartaglia, deviazione volante da posizione ravvicinata anche se molto defilata e palo esterno. Al 73' l'espulsione di Colombo squarcia le speranze di rimonta, anche se i rossoneri non mollano: al 76' incornata di Dotta respinta da Pannozzo, all'80' prima Scotti viene rimpallato e poi Pandolfi spara alto. All'87' Ferrari potete e a lato. Finisce così: Milan-Lazio 0-1
IL TABELLINO
MILAN-LAZIO 0-1
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli (33'st Petrone), Colombo, Cullotta, Tartaglia (39'st Zaramella); Cisse (1'st Dotta), Mancioppi (1'st Pandolfi), Perera; Scotti, Domniței (29'st Vechiu), Lontani. A disp.: Catalano; Del Forno, Mazzeo; Angelicchio, Grassini; Perina. All.: Renna.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordoni, Ciucci (1'st Calvani); Ferrari, Farcomeni, Battisti (22'st Santagostino), Gelli (39'st Milillo), Cuzzarella; Fernandes (22'st Sulejmani), Serra (47'st Montano). A disp.: Bosi; Trifelli; Canali, Cangemi, Iorio, Marinaj. All.: Punzi.
Arbitro: Teghille di Collegno.
Gol: 3' Serra (L).
Ammoniti: 4' Cuzzarella (L), 48' Gelli (L), 10'st Tartaglia (M), 16'st Nolli (M), 24'st Cullotta (M), 36'st Bordoni (L).
Espulsi: 34' Lontani (M) per condotta violenta, 34' Farcomeni (L) per condotta violenta, 28'st Colombo (M) per condotta violenta.
