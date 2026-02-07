(Fonte acmilan.com) - Non riesce a sorridere la Primavera, ancora ko dopo lo scivolone di Verona. Stavolta il Milan perde in casa, a Carate Brianza, cedendo 0-1 contro la Lazio. Prendere gol in partenza non è mai una buona cosa, la squadra di Mister Renna lo ha pagato a caro prezzo incassando la rete di Serra al 3' e rimanendo sotto nel punteggio fino alla fine. Una gara condizionata dagli errori e dagli episodi, anche dal nervosismo. Tre i cartellini rossi in totale, simili e non innocenti, in particolare a pesare è stato quello di Colombo nel cuore della ripresa quando i rossoneri stavano vivendo il loro miglior momento.