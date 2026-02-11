De Zerbi lascia il Marsiglia: ecco il comunicato ufficiale

Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo consensuale per interrompere il rapporto, la decisione è stata maturata dopo settimane di tensione risultati negativi

L'avventura di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è giunta al termine. Dopo l'eliminazione all'ultimo minuto dalla Champions League e il pesante 5-0 subito contro il PSG, l'OM e l'allenatore italiano hanno deciso di comune accordo di separarsi con effetto immediato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', al tecnico bresciano, non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della squadra nell'allenamento di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione diversa. E pensare che fino a pochi giorni fa la sua posizione non sembrava in bilico: "Non voglio andarmene. Penso di avere la forza per stare qui ancora 5/6 anni", aveva dichiarato il 30 gennaio in conferenza stampa. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club francese.