De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: trovato l’accordo per la risoluzione consensuale

De Zerbi lascia il Marsiglia: ecco il comunicato ufficiale
Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo consensuale per interrompere il rapporto, la decisione è stata maturata dopo settimane di tensione risultati negativi
L'avventura di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è giunta al termine. Dopo l'eliminazione all'ultimo minuto dalla Champions League e il pesante 5-0 subito contro il PSG, l'OM e l'allenatore italiano hanno deciso di comune accordo di separarsi con effetto immediato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', al tecnico bresciano, non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della squadra nell'allenamento di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione diversa. E pensare che fino a pochi giorni fa la sua posizione non sembrava in bilico: "Non voglio andarmene. Penso di avere la forza per stare qui ancora 5/6 anni", aveva dichiarato il 30 gennaio in conferenza stampa. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club francese.

De Zerbi, il comunicato del Marsiglia

La decisione:A seguito di una consultazione tra le tutte le parti interessate, è stato deciso di apportare un cambiamento alla guida della prima squadra. Una decisione collettiva, difficile, presa dopo un’approfondita riflessione nell’interesse del club per rispondere alle sfide sportive di questa fine di stagione”.

I ringraziamenti:L’Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, che hanno portato alla conquista del secondo posto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”, conclude il comunicato.

