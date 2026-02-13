Ceferin duro: 'Milan-Como in Australia? Avrebbe eluso la lealtà coi tifosi'

Pianeta Milan
Ceferin: “Milan-Como a Perth? Non si può privare la gente del calcio nelle proprie case”

Il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del tentativo di Liga e Serie A di esportare i campionati nazionali in Paesi esteri. Ecco le sue dichiarazioni
Uno dei tormentoni più rilevanti nel calcio italiano nei mesi passati è stato quello sulla disputa della partita Milan-Como, 24^ giornata di Serie A che lo scorso weekend è stata posticipata a causa degli impegni legati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 a 'San Siro'.

Le parole di Aleksander Ceferin

Come noto, mesi fa era sorta la possibilità di giocare questa partita in Australia, a Perth. Ma fin da subito l'iniziativa ha incontrato diversi dissensi. Dopo mesi di trattative e momenti in cui sembrava ormai sicura la scelta del luogo, è saltato tutto sul più bello. A distanza di mesi, con la partita che si giocherà il prossimo 18 febbraio, si torna a parlare di questo argomento perché su questo si è espresso il Presidente delle UEFAAleksander Ceferin. Nel corso del suo intervento al 50esimo congresso UEFA tenutosi ieri, il numero 1 del calcio europeo è, infatti, tornato a parlare del tentativo di Liga e Serie A di esportare i campionati nazionali in Paesi esteri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

«I campionati nazionali traggono forza dai loro tifosi ed esportarli all’estero indebolisce il legame ed elude la lealtà. Non si può privare la gente del calcio nelle proprie case. Non si può sacrificare la base. Più di 55 milioni vanno al calcio di base, perché l’unità inizia dal calcio del tuo territorio».

