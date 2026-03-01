Pianeta Milan
Simulazioni, perdite di tempo e secondi gialli: come cambia il calcio con le nuove regole Ifab

Come cambia il calcio: le nuove regole approvate dall'Ifab
In occasione della 104esima Assemblea Generale dell'Ifab, tenuta a Hensol, in Galles, è stato approvato un pacchetto di nuove regole che verranno introdotte a partire da giugno
L'International Football Association Board ha lanciato delle nuove regole per combattere le simulazioni e le perdite di tempo. Durante la centoquattresima assemblea generale, l'Ifab ha approvato una serie di direttive che entreranno in vigore dal 1° giugno, quindi a partire dai Mondiali in America.

Le nuove regole dell'IFAB

Il consiglio dell'Ifab, riunito a Hensol, in Galles, ha stabilito un nuovo limite per i portieri. Quando l'arbitro si accorge di una perdita di tempo può avviare un countdown di 5 secondi, a discapito degli 8 attualmente in vigore. Lo stesso principio sarà applicato anche alle rimesse laterali. Se la regola viene violata, sarà assegnato un calcio d'angolo.

L'altro campo in cui il Board è intervenuto è quello degli infortuni. Se un giocatore richiede un intervento medico superiore agli 8 secondi, poi resterà fuori per 60, lasciando la squadra in inferiorità numerica, a meno che il fallo non abbia portato a un cartellino. L'unica eccezione a questa regola riguarda il portiere, questo comporta un rischio di epidemia di simulazioni dei numeri 1.

Cambi, calci d'angolo e doppi gialli

Il tempo limite per le sostituzioni sarà di 10 secondi da quando appare il numero sul tabellone del quarto uomo, se si va oltre la squadra resta in dieci fino al successivo stop. L'obiettivo è evitare teatrini con giocatori che si abbracciano, si fanno i complimenti e mandano saluti alle famiglie prima di uscire o entrare.

Anche il protocollo Var sui calci d'angolo sarà cambiato. "Mediamente servono dai dieci ai quindici secondi perché la squadra in attacco sia pronta a battere. In quei secondi, si può chiarire se un calcio d'angolo è stato eventualmente assegnato erroneamente", ha dichiarato Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA.

Il Var potrà intervenire anche sul secondo giallo sbagliato, ma non sul primo, per evitare che ogni singola decisione finisca sotto il microscopio.

