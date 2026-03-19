Nesta compie 50 anni: i suoi 5 gol più importanti con la maglia del Milan

Alessandro Nesta è stato uno dei difensori più eleganti e forti della storia del calcio mondiale. Dopo nove anni alla Lazio, "Tempesta Perfetta" è approdato al Milan nell'agosto del 2002 per 31 milioni di euro, per rimanerci fino al 2012. Un decennio di successi che ha pochi eguali: 2 Champions League, 2 campionati di Serie A, 2 Supercoppe Uefa, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia e un mondiale per club. Nel giorno del suo 50° compleanno abbiamo deciso di raccogliere le sue cinque reti più importanti con la maglia rossonera.