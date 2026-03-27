Milan, Davide Bartesaghi è stato decisivo per la vittoria dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria. Due assist per il terzino rossonero che ha dominato in lungo e in largo sia in attacco che in difesa. Un ulteriore segnale al Milan in vista del presente e del futuro della squadra rossonera. Bartesaghi è un elemento fondamentale per la squadra di Allegri. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>