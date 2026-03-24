Bartesaghi: 'Idolo? Maldini. Sogno di rimanere al Milan il più possibile'

Sui suoi idoli: "Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo quando ho iniziato a seguire il calcio, guardavo lui come esempio".
Sulla parole con cui descrivere Max Allegri: "Positivo perché cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose e trovare il lato positivo, lo chiede anche a noi".
Il primo messaggio che guardi sul telefono dopo una partita? "Di solito quelli dei miei due migliori amici. Prima della partita mi augurano buona partita, solo che io non li mai prima di un match".
Se non facessi il calciatore, cosa saresti? "Avrei aiutato mio padre nel mondo dell'edilizia".
Sei scaramantico? "Sì, cerco di tenere una routine. Sia pre-partita che il giorno stesso di una gara".
Tre parole per descriverti? "Positivo, simpatico e solare perché cerco sempre di portare del bene anche all'interno dello spogliatoio".
Outfit preferito nel tempo libero? "il mio stile è un po' tamarro, con gli orecchini. A volte mister Landucci mi dice 'devi toglierli che non vanno bene' ".
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Per concludere, ecco i sogni di Bartesaghi: "Rimanere al Milan il più possibile e ovviamente vestire la maglia della nazionale".
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