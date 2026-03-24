Milan, avviata la Valutazione Ambientale Strategica per il nuovo San Siro

L’intervento sarà articolato in due fasi: la prima dedicata alla realizzazione dell’impianto sportivo, la seconda allo sviluppo delle strutture complementari e alla rifunzionalizzazione parziale dello stadio esistente. Complessivamente, sono previsti circa 98mila metri quadrati di nuove superfici edificabili, tra servizi, attività commerciali e spazi multifunzionali.

Spazi pubblici e sostenibilità al centro — Uno degli aspetti centrali del progetto è la valorizzazione degli spazi pubblici. Circa il 50% dell’area sarà destinato a parco urbano, con aree verdi, piazze e percorsi pedonali aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è trasformare San Siro in un luogo vivo durante tutta la settimana, non solo nei giorni di partita.

Tra gli interventi infrastrutturali è previsto anche lo spostamento del tunnel Patroclo, nodo strategico per l’accesso alla zona, oltre ad altre opere di urbanizzazione. Il progetto punta a un equilibrio tra sviluppo urbano e sostenibilità ambientale, con particolare attenzione a traffico, qualità dell’aria e gestione delle risorse.

L’iter amministrativo e i prossimi passaggi — La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta una fase cruciale del processo. Durante questa procedura verranno analizzati gli impatti del progetto su diversi fronti, coinvolgendo enti pubblici e autorità competenti, che potranno esprimere osservazioni e pareri.

La documentazione sarà resa disponibile sui portali istituzionali, mentre nei prossimi mesi si terranno le conferenze di valutazione. Solo al termine di questo percorso il piano potrà essere approvato definitivamente, aprendo la strada alla realizzazione del nuovo stadio.

Per il Milan e per la città di Milano si tratta di un passaggio determinante: il futuro di San Siro entra finalmente nel vivo, tra ambizione, sviluppo e una visione che guarda al lungo periodo.