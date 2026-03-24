Costacurta: 'Milan? Sono pericolosi, pensa se giocassero gli attaccanti...'

Come ogni domenica sera, è andato in onda 'Sky Calcio Club'. Tra gli ospiti al tavolo di Fabio Caressa anche l'ex difensore del Milan Alessandro 'Billy' Costacurta che ha parlato dei rossoneri dopo la vittoria col Torino e della lotta Scudetto con l'Inter e il Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

Le parole di 'Billy' Costacurta sui rossoneri e la lotta Scudetto

"Max Allegri dice una cosa dalla terza giornata: il Milan dopo 55-60 minuti è meglio delle altre. Probabilmente col Torino anche grazie alla tattica dopo quei minuti i rossoneri prendono il sopravvento, ma non è la prima volta. Questa succede anche grazie ai cambi, ad un atteggiamento diverso, ma anche perché fisicamente il Milan è forte e poi ha 3-4 giocatori forti. Il Milan è una squadra pericolosa, pensa se giocassero anche gli attaccanti".