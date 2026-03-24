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Costacurta: “Il Milan è una squadra pericolosa, pensa se giocassero anche gli attaccanti”

Costacurta: 'Milan? Sono pericolosi, pensa se giocassero gli attaccanti...'
Ospite a 'Sky Calcio Club' l'ex rossonero Costacurta ha commentato la vittoria del Milan col Torino. Parole anche sulla lotta Scudetto
Redazione

Come ogni domenica sera, è andato in onda 'Sky Calcio Club'. Tra gli ospiti al tavolo di Fabio Caressa anche l'ex difensore del Milan Alessandro 'Billy' Costacurta che ha parlato dei rossoneri dopo la vittoria col Torino e della lotta Scudetto con l'Inter e il Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

Le parole di 'Billy' Costacurta sui rossoneri e la lotta Scudetto

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"Max Allegri dice una cosa dalla terza giornata: il Milan dopo 55-60 minuti è meglio delle altre. Probabilmente col Torino anche grazie alla tattica dopo quei minuti i rossoneri prendono il sopravvento, ma non è la prima volta. Questa succede anche grazie ai cambi, ad un atteggiamento diverso, ma anche perché fisicamente il Milan è forte e poi ha 3-4 giocatori forti. Il Milan è una squadra pericolosa, pensa se giocassero anche gli attaccanti".

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Costacurta si è poi espresso sulla lotta Scudetto: "Il Napoli sta rientrando, è vero viste le 4 vittorie consecutive, però tutte contro squadre inferiori. Stanno rientrando vari infortunati, ma così come all'Inter".

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