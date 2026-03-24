40 anni fa Berlusconi diventava presidente del Milan: 'Vogliamo solo Silvio'

Il 10 marzo il suo arrivo a Milanello in elicottero diventa subito iconico. Non è solo una scena suggestiva: è il simbolo di una nuova era. Porta gli stipendi arretrati, rilancia le ambizioni e introduce un concetto chiave: “mission”. Il 24 marzo, esattamente quarant'anni fa, diventa ufficialmente presidente. Il Milan è salvo, ma soprattutto pronto a cambiare dimensione.

Sacchi, Van Basten, Gullit e la "Cavalcata delle Valchirie" — Berlusconi non si limita a salvare il club: lo trasforma. Nell’estate 1987 affida la panchina ad Arrigo Sacchi e rivoluziona la squadra con gli arrivi di Van Basten e Gullit. È l’inizio di un ciclo irripetibile.

Il Milan diventa una macchina perfetta, capace di dominare in Italia e in Europa. Gli 8 scudetti e le 5 Champions League raccontano solo una parte di un’epopea costruita su idee, organizzazione e spettacolo. Il Cavaliere impone una visione globale, portando il club a essere un punto di riferimento internazionale.

Le immagini restano nella memoria collettiva: l’arrivo della squadra all’Arena Civica in elicottero, accompagnata dalla “Cavalcata delle Valchirie”, e una squadra che unisce campioni come Baresi, Maldini e Donadoni a un progetto tecnico rivoluzionario.

Un’eredità eterna per il Milan — L’ultimo trofeo dell’era Berlusconi arriva nel 2016, con la Supercoppa Italiana vinta a Doha contro la Juventus: il sigillo finale su un ciclo leggendario. Ma l’eredità va oltre i numeri.

Berlusconi è stato molto più di un presidente: è stato il volto e l’anima di un Milan che ha fatto innamorare generazioni di tifosi. Gli striscioni degli anni ’80, “Vogliamo solo Silvio” e “Silvio, Milano ti ama”, raccontano meglio di qualsiasi statistica il legame con il popolo rossonero.

A quarant’anni da quel 24 marzo, il club celebra quella svolta anche attraverso il podcast “Il 24 marzo di Silvio”, raccogliendo testimonianze e ricordi di un’epoca irripetibile.