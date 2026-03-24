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Il 24 marzo di Silvio Berlusconi: quarant’anni fa il Cavaliere diventava presidente del Milan

40 anni fa Berlusconi diventava presidente del Milan: 'Vogliamo solo Silvio'
Dal 24 marzo 1986 a oggi: a quarant'anni dal giorno in cui Silvio Berlusconi è diventato presidente del Milan, ripercorriamo l'era che ha cambiato il calcio
Redazione PM

Il 24 marzo non è una data qualsiasi per il popolo rossonero. Quarant’anni fa, nel 1986, Silvio Berlusconi diventava ufficialmente il ventunesimo presidente del Milan, dando inizio a un’epoca destinata a entrare nella storia non solo del club, ma del calcio mondiale. Un percorso lungo 37 anni, fatto di intuizioni, rivoluzioni e soprattutto vittorie: 29 trofei in 31 anni, numeri che lo rendono il presidente più vincente nella storia del calcio italiano.

Milan, il 24 marzo di Silvio Berlusconi

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Quando Berlusconi rileva il Milan, il club è sull’orlo del fallimento. La crisi economica del 1985 aveva messo in ginocchio la società, ma la lunga trattativa con Giussy Farina cambia tutto. Il 10 febbraio 1986 Paolo, fratello di Silvio, annuncia: “Abbiamo preso il Milan”. Pochi giorni dopo è lo stesso Cavaliere a confermare, con una visione già chiarissima: rendere il Diavolo la squadra più forte del mondo.

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Il 10 marzo il suo arrivo a Milanello in elicottero diventa subito iconico. Non è solo una scena suggestiva: è il simbolo di una nuova era. Porta gli stipendi arretrati, rilancia le ambizioni e introduce un concetto chiave: “mission”. Il 24 marzo, esattamente quarant'anni fa, diventa ufficialmente presidente. Il Milan è salvo, ma soprattutto pronto a cambiare dimensione.

Sacchi, Van Basten, Gullit e la "Cavalcata delle Valchirie"

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Berlusconi non si limita a salvare il club: lo trasforma. Nell’estate 1987 affida la panchina ad Arrigo Sacchi e rivoluziona la squadra con gli arrivi di Van Basten e Gullit. È l’inizio di un ciclo irripetibile.

Il Milan diventa una macchina perfetta, capace di dominare in Italia e in Europa. Gli 8 scudetti e le 5 Champions League raccontano solo una parte di un’epopea costruita su idee, organizzazione e spettacolo. Il Cavaliere impone una visione globale, portando il club a essere un punto di riferimento internazionale.

Le immagini restano nella memoria collettiva: l’arrivo della squadra all’Arena Civica in elicottero, accompagnata dalla “Cavalcata delle Valchirie”, e una squadra che unisce campioni come Baresi, Maldini e Donadoni a un progetto tecnico rivoluzionario.

Un’eredità eterna per il Milan

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L’ultimo trofeo dell’era Berlusconi arriva nel 2016, con la Supercoppa Italiana vinta a Doha contro la Juventus: il sigillo finale su un ciclo leggendario. Ma l’eredità va oltre i numeri.

Berlusconi è stato molto più di un presidente: è stato il volto e l’anima di un Milan che ha fatto innamorare generazioni di tifosi. Gli striscioni degli anni ’80, “Vogliamo solo Silvio” e “Silvio, Milano ti ama”, raccontano meglio di qualsiasi statistica il legame con il popolo rossonero.

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A quarant’anni da quel 24 marzo, il club celebra quella svolta anche attraverso il podcast “Il 24 marzo di Silvio”, raccogliendo testimonianze e ricordi di un’epoca irripetibile.

 

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