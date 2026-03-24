Milan, le parole di Pulisic dall'America. Una big di Premier su Pavlovic

Archiviata la soddisfazione post vittoria con il Torino, la Serie A si ferma per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le notizie sul Milan, che è apparso sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di diversi siti sportivi. Dalle parole di Pulisc, impegnato con la nazionale statunitense, agli aggiornamenti di calciomercato: non c'è pace per il club rossonero. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pulisic a cuore aperto. Si avvicina Goretzka. Offerta dalla Premier per Pavlovic, mentre Modric…
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Milan, Pulisic a cuore aperto. Si avvicina Goretzka. Offerta dalla Premier per Pavlovic, mentre Modric…
Dalle dichiarazioni di Pulisic alle novità di calciomercato: le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella mattina di oggi, martedì 24 marzo