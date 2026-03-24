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INTERVISTE

Colonnese: “Non credo si sia riaperto il campionato. Napoli vera antagonista dell’Inter”

Colonnese: 'Campionato non si è riaperto. E su Napoli-Milan...'
Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio', l'ex Inter Francesco Colonnese ha commentato la lotta Scudetto e il prossimo match tra Napoli e Milan
Redazione

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli tra le altre, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A, non riaperta nonostante il pari dell'Inter con la Fiorentina. Ecco tutte le sue dichiarazioni durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

'Maracanà', le parole di Colonnese

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Manca intensità all'Inter? "Sì, manca anche questo. La Juve si è fatta recuperare, l'Inter anche. Era andata subito avanti, ma doveva azzannarla la partita. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, leadership. E portare a casa certe partite, anche se ti manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma si era messa subito bene e doveva vincere. Non credo si sia riaperto il campionato però, sempre meglio essere sempre avanti. Se dovesse perdere lo Scudetto, entrerebbe nella storia in negativo. Molto dipenderà dalla partita con la Roma, ora conterà tornare a vincere".

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Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter? "Il Napoli, ma Allegri col corto muso...Il Napoli ha più qualità, ha tanti giocatori che possono farla vincere ora, ma tanto dipenderà dallo scontro diretto e il Milan non vuole abdicare. Il Milan se la giocherà alla morte. Il Maradona fa paura e giocarne di più lì è un vantaggio".

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Cosa aggiunge sull'Inter? "Ha preso troppi gol facili, deve ritrovarsi perché questa squadra non può permettersi il lusso di non vincere questo Scudetto".

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