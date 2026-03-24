Colonnese: 'Campionato non si è riaperto. E su Napoli-Milan...'

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter? "Il Napoli, ma Allegri col corto muso...Il Napoli ha più qualità, ha tanti giocatori che possono farla vincere ora, ma tanto dipenderà dallo scontro diretto e il Milan non vuole abdicare. Il Milan se la giocherà alla morte. Il Maradona fa paura e giocarne di più lì è un vantaggio".
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Cosa aggiunge sull'Inter? "Ha preso troppi gol facili, deve ritrovarsi perché questa squadra non può permettersi il lusso di non vincere questo Scudetto".
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