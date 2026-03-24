Colonnese: 'Campionato non si è riaperto. E su Napoli-Milan...'

Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio', l'ex Inter Francesco Colonnese ha commentato la lotta Scudetto e il prossimo match tra Napoli e Milan

'Maracanà', le parole di Colonnese

Manca intensità all'Inter? "Sì, manca anche questo. La Juve si è fatta recuperare, l'Inter anche. Era andata subito avanti, ma doveva azzannarla la partita. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, leadership. E portare a casa certe partite, anche se ti manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma si era messa subito bene e doveva vincere. Non credo si sia riaperto il campionato però, sempre meglio essere sempre avanti. Se dovesse perdere lo Scudetto, entrerebbe nella storia in negativo. Molto dipenderà dalla partita con la Roma, ora conterà tornare a vincere".