Milan, Pulisic: 'Giochi male, ma se segni dei gol allora la gente ti osanna'

Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dal magazine americano "Men's Journal" . Tra i tanti temi della chiacchierata, l'attaccante del Milan si è espresso sul suo periodo senza gol che dura da alcuni mesi . In particolare, l'11 di Massimiliano Allegri ha commentato le parole del suo C.T. Mauricio Pochettino , il quale si è mostrato molto incoraggiante nei suoi confronti e ha detto di essere soddisfatto complessivamente delle sue prestazioni, nonostante l'assenza di reti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

"Apprezzo sempre il supporto. Non mi preoccupa troppo. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e, se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di essere in buona forma fisica e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante".