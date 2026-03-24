Bonanni sicuro: 'Non credo il campionato sia riaperto. Tra Napoli e Milan...'

Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della possibile riapertura del campionato dopo il pareggio dell'Inter. Ecco le sue parole a TMW Radio

Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 30^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è espresso sulla lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter capolista con la Fiorentina. Ringraziano Milan e Napoli ora a -6 e -7. Ecco, di seguito, le parole di Massimo Bonanni.