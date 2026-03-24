Bonanni sicuro: 'Non credo il campionato sia riaperto. Tra Napoli e Milan...'

Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della possibile riapertura del campionato dopo il pareggio dell'Inter. Ecco le sue parole a TMW Radio
Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 30^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è espresso sulla lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter capolista con la Fiorentina. Ringraziano Milan e Napoli ora a -6 e -7. Ecco, di seguito, le parole di Massimo Bonanni.
Il campionato può considerarsi riaperto dopo il pareggio dell'Inter?
"Io non credo che si debba essere così allarmisti. Qualcuno pensava che l'Inter potesse far della Fiorentina un sol boccone, ma i viola a bocce ferme non erano considerati da bassa classifica. La Fiorentina negli undici ha qualità, si è solo trascinata delle difficolta per tutto l'arco della stagione, anche se ad ora sta ritrovando un'identità. Un pareggio al Franchi poteva starci per l'Inter, non vedo riaperto il campionato".