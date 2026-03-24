Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Adani: “L’Inter vincerà lo scudetto, ma dopo Napoli-Milan capirò che piega prende”

INTERVISTE

Adani: “L’Inter vincerà lo scudetto, ma dopo Napoli-Milan capirò che piega prende”

Adani: “L’Inter vincerà lo scudetto, ma dopo Napoli-Milan capirò che piega prende” - immagine 1
Lele Adani, opinionista sportivo ed ex calciatore dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune parole su Milan ed Inter in ottica scudetto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Lele Adani, opinionista sportivo ed ex calciatore dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2 parlando della lotta scudetto, facendo riferimento anche al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Adani

—  

"C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay del mani di Pongracic. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa... perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c'è un nodo da sciogliere >>>

Per me l'Inter vincerà lo scudetto, ma mi tengo il prossimo turno: Inter-Roma e Napoli-Milan. 90 minuti in più per capire che piega prende. L'Inter ha rallentato in tutti gli aspetti: va più piano, più superficiale, meno efficace nell'area avversaria. Dopo il pareggio ha avuto due giocate con Akanji ed Esposito, meno ispirata. Tutti i parametri si sono abbassati, è un discorso di squadra. Non basta gestire. Ultimi 4 campionati ne ha vinto uno: dei tre che ha perso, a parte quello del Napoli di Spalletti, li ha persi pur essendo stata in vantaggio a poche giornate dalla fine. Nel calcio non si gestisce, deve rigenerarsi e ripartire"

Leggi anche
Berti sulla lotta scudetto: “Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora…”
Milan, senti Di Natale: “Pio Esposito? Mi ricorda un po’ Van Basten”

© RIPRODUZIONE RISERVATA