Milan, parla Adani

"C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay del mani di Pongracic. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa... perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti.