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Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c’è un nodo da sciogliere

Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c’è un nodo da sciogliere - immagine 1
Massimiliano Allegri vuole rinforzare la propria rosa e, a centrocampo, il nome perfetto porta a quello di Leon Goretzka...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è una cosa in cui Massimiliano Allegri è stato chiaro è sul fronte mercato: il tecnico livornese vuole dalla dirigenza almeno 4 acquisti di qualità ma, sopratutto, di esperienza. Questo è un concetto che è stato ribadito recentemente durante un summit di mercato andato in scena alcuni giorni fa. Il Milan, dopo le indicazioni di Allegri, ha deciso di effettuare un pressing su Leon Goretzka, centrocampista classe '95 del Bayern Monaco.

Del forte pressing dei rossoneri, come riferito dal Corriere dello Sport, arrivano conferme anche da ambienti vicino al club tedesco. I rossoneri, già a gennaio, si erano mossi per portare Goretzka a Milano, anticipando e scalzando, di fatto, la concorrenza. In Italia, oltre al Milan, sono interessate anche Inter e Juventus, all'estero invece l'Atletico Madrid e l'Arsenal sono le minacce più grandi.

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Secondo Allegri, il centrocampista dei bavaresi rappresenterebbe il giocatore perfetto, in grado di alzare l'asticella dei rossoneri. Il diavolo, dal canto suo, dovrà fare uno sforzo economico importante e convincente, visto che Goretzka chiederà uno stipendio abbastanza alto dopo i 9 milioni più bonus percepiti al Bayern. Per convincere il calciatore, perciò, servirebbero almeno 6-7 milioni di euro.

Capitolo difesa

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Per quanto riguarda la difesa, i rossoneri continuano a monitorare Mario Gila. Lo spagnolo è finito anche nel mirino dell'Aston Villa, con il club inglese pronto ad offrire a Lotito circa 25 milioni di euro. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire il futuro dello spagnolo.

 

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