Secondo Allegri, il centrocampista dei bavaresi rappresenterebbe il giocatore perfetto, in grado di alzare l'asticella dei rossoneri. Il diavolo, dal canto suo, dovrà fare uno sforzo economico importante e convincente, visto che Goretzka chiederà uno stipendio abbastanza alto dopo i 9 milioni più bonus percepiti al Bayern. Per convincere il calciatore, perciò, servirebbero almeno 6-7 milioni di euro.
Capitolo difesa—
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Per quanto riguarda la difesa, i rossoneri continuano a monitorare Mario Gila. Lo spagnolo è finito anche nel mirino dell'Aston Villa, con il club inglese pronto ad offrire a Lotito circa 25 milioni di euro. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire il futuro dello spagnolo.
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