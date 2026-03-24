Se c'è una cosa in cui Massimiliano Allegri è stato chiaro è sul fronte mercato: il tecnico livornese vuole dalla dirigenza almeno 4 acquisti di qualità ma, sopratutto, di esperienza. Questo è un concetto che è stato ribadito recentemente durante un summit di mercato andato in scena alcuni giorni fa. Il Milan , dopo le indicazioni di Allegri, ha deciso di effettuare un pressing su Leon Goretzka , centrocampista classe '95 del Bayern Monaco.

Del forte pressing dei rossoneri, come riferito dal Corriere dello Sport, arrivano conferme anche da ambienti vicino al club tedesco. I rossoneri, già a gennaio, si erano mossi per portare Goretzka a Milano, anticipando e scalzando, di fatto, la concorrenza. In Italia, oltre al Milan, sono interessate anche Inter e Juventus, all'estero invece l'Atletico Madrid e l'Arsenal sono le minacce più grandi.