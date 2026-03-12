Alcuni dirigenti avevano accettato l'iniziale proposta, ma il Presidente Stabile ha fatto saltare il tutto e, per riprendere la trattativa, chiede almeno 22 milioni di euro, cifra che in pochi credono che verrà pagata dal club di Via Aldo Rossi.
Il club brasiliano, inoltre, vorrebbe provare a blindare il giovane, tenendolo ancora un po' di tempo rinnovandogli il contratto con il relativo adeguamento di stipendio. Nel frattempo, però, il Benfica vorrebbe inserirsi con forza nella trattativa. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno degli sviluppi concreti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA