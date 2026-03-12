Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dal Brasile: “I rossoneri non mollano Andrè”

Nonostante le trattative sembra si siano arrestate, il Milan non ha ancora mollato ad Andrè: le ultime dal Brasile...
Alessia Scataglini
Nonostante le trattative sembra si siano arrestate, il Milan non ha ancora mollato ad Andrè e sta valutando di effettuare una nuova offerta al Corinthians, club brasiliano. Secondo quanto riferito da ESPN Brasil, il Milan starebbe pensando di continuare la trattativa con, appunto, una nuova offerta.

Milan, la situazione Andrè

Il diavolo, inizialmente, pensava di aver chiuso l'affare con 17 milioni di euro, bonus compresi per il 70% del cartellino, con il restante 30% che appartiene al giocatore.

Alcuni dirigenti avevano accettato l'iniziale proposta, ma il Presidente Stabile ha fatto saltare il tutto e, per riprendere la trattativa, chiede almeno 22 milioni di euro, cifra che in pochi credono che verrà pagata dal club di Via Aldo Rossi.

Il club brasiliano, inoltre, vorrebbe provare a blindare il giovane, tenendolo ancora un po' di tempo rinnovandogli il contratto con il relativo adeguamento di stipendio. Nel frattempo, però, il Benfica vorrebbe inserirsi con forza nella trattativa. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno degli sviluppi concreti.

 

 

