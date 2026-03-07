Qui si è incagliato il discorso, il Milan credeva di aver preso Andrè per una cifra poco inferiore i 15 milioni ma con dei bonus per portarlo a 17. Poi il rumore mediatico in Brasile, l'esposizione dell'allenatore, del presidente, hanno fatto si che il Corinthias giocasse al rialzo. Il Milan dice che hanno già firmato, abbiamo già un accordo, il Corinthias dice che questo accordo non è stato firmato dal presidente che è l'unica persona che può ufficializzare le operazioni. È chiaro che è un cambio di carte che non è piaciuto. Nel giro dei prossimi giorni c'è un ultimatum: o l'operazione si fa come vuole il Milan oppure rischia di saltare"