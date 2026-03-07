Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive Il Milan si tiene il suo ‘Maestro’: Modric pronto a rinnovare con i rossoneri | PM News

ESCLUSIVE

Il Milan si tiene il suo ‘Maestro’: Modric pronto a rinnovare con i rossoneri | PM News

Il Milan si tiene il suo ‘Maestro’: Modric pronto a rinnovare con i rossoneri | PM News - immagine 1
Dopo il rinnovo di Maignan, il Milan spinge per quello di Luka Modric: dopo mesi di attesa sembrerebbe essere arrivata la scelta del croato!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo aver rinnovato uno dei pilastri della squadra, ovvero Mike Maignan, il Milan continua a lavorare per confermare nuovamente alcune pedine della squadra. Se c'è un rinnovo in cui tutti i tifosi rossoneri sperano è sicuramente quello di Luka Modric, centrocampista croato classe '85 arrivano nel calciomercato estivo a parametro zero dal Real Madrid.

Milan, Modric rinnova?

—  

Arrivato, per l'appunto, lo scorso luglio, Modric ha subito conquistato il cuore di tutti i tifosi, in primis quello di Massimiliano Allegri, suo allenatore. Il croato ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma, come d'accordo, ha la possibilità di scegliere se rinnovare per un'ulteriore stagione o andarsene via cambiando aria. Come sappiamo, il tecnico livornese ha tutta l'intenzione di proseguire con il croato, anche in vista della possibile partecipazione alla prossima Champions League.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026

Arrivano, però, delle notizie molto positive. Dopo mesi e mesi di attesa, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Luka Modric dovrebbe aver deciso di proseguire la avventura con i colori rossoneri sulle spalle, rinnovando così di un altro anno. Il croato, se così fosse, continuerebbe ad illuminare il terreno di San Siro con il numero 14 sulle spalle.

 

Leggi anche
Pastore: “Milan, con Mateta hai perso tempo. Rabiot il più dominante”. In difesa...
Schira sul Milan: “Né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA