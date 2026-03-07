Milan, Modric rinnova?

Arrivato, per l'appunto, lo scorso luglio, Modric ha subito conquistato il cuore di tutti i tifosi, in primis quello di Massimiliano Allegri, suo allenatore. Il croato ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma, come d'accordo, ha la possibilità di scegliere se rinnovare per un'ulteriore stagione o andarsene via cambiando aria. Come sappiamo, il tecnico livornese ha tutta l'intenzione di proseguire con il croato, anche in vista della possibile partecipazione alla prossima Champions League.