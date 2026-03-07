Dopo il rinnovo di Maignan, il Milan spinge per quello di Luka Modric: dopo mesi di attesa sembrerebbe essere arrivata la scelta del croato!
Dopo aver rinnovato uno dei pilastri della squadra, ovvero Mike Maignan, il Milan continua a lavorare per confermare nuovamente alcune pedine della squadra. Se c'è un rinnovo in cui tutti i tifosi rossoneri sperano è sicuramente quello di Luka Modric, centrocampista croato classe '85 arrivano nel calciomercato estivo a parametro zero dal Real Madrid.
Milan, Modric rinnova?
Arrivato, per l'appunto, lo scorso luglio, Modric ha subito conquistato il cuore di tutti i tifosi, in primis quello di Massimiliano Allegri, suo allenatore. Il croato ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma, come d'accordo, ha la possibilità di scegliere se rinnovare per un'ulteriore stagione o andarsene via cambiando aria. Come sappiamo, il tecnico livornese ha tutta l'intenzione di proseguire con il croato, anche in vista della possibile partecipazione alla prossima Champions League.