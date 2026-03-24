Il calciomercato estivo del Milan si prospetta di fuoco. Da capire, però, il budget a disposizione per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri , Come riferito precedentemente, il Fulham è molto vicino a riscattare Samuel Chukweuze, esterno nigeriano arrivato in rossonero nell'estate del 2023.

Il riscatto da parte dei 'Cottagers', se ufficializzato, porterà nelle casse rossonere circa 24 milioni di euro, cifra che, aggiunta al budget messo a disposizione dalla dirigenza, andrà ad aumentare le finanze rossonere. Parlando di mercato, uno dei ruoli da rinforzare, secondo un 'summit' avuto tra Allegri, Tare, Ibrahimovic e Furlani, è quello della mezzala destra.