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Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: la situazione

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Il calciomercato estivo del Milan si prospetta di fuoco. I rossoneri, infatti, non mollano Leon Goretzka: la situazione attorno al tedesco
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato estivo del Milan si prospetta di fuoco. Da capire, però, il budget a disposizione per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, Come riferito precedentemente, il Fulham è molto vicino a riscattare Samuel Chukweuze, esterno nigeriano arrivato in rossonero nell'estate del 2023.

Il riscatto da parte dei 'Cottagers', se ufficializzato, porterà nelle casse rossonere circa 24 milioni di euro, cifra che, aggiunta al budget messo a disposizione dalla dirigenza, andrà ad aumentare le finanze rossonere. Parlando di mercato, uno dei ruoli da rinforzare, secondo un 'summit' avuto tra Allegri, Tare, Ibrahimovic e Furlani, è quello della mezzala destra.

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Come riferito da Tuttosport, dalla Germania sono arrivate numerose indiscrezioni legate al nome di Leon Goretzka, classe '95 del Bayern Monaco: il Milan avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del tedesco. L'ostacolo principale rimarrebbe l'ingaggio: il calciatore, che si libererebbe a zero, potrebbe chiedere uno stipendio alto, ma il Milan non vuole comunque mollare di certo la presa.

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Basti pensare all'affare Rabiot: nonostante sia arrivato percependo una cifra leggermente più alta rispetto agli altri compagni di reparto, il francese è riuscito a risolvere una grandissima fetta dei problemi legati al centrocampo, diventando ben presto un vero e proprio pilastro insostituibile.

 

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