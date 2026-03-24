Come riferito da Tuttosport, dalla Germania sono arrivate numerose indiscrezioni legate al nome di Leon Goretzka, classe '95 del Bayern Monaco: il Milan avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del tedesco. L'ostacolo principale rimarrebbe l'ingaggio: il calciatore, che si libererebbe a zero, potrebbe chiedere uno stipendio alto, ma il Milan non vuole comunque mollare di certo la presa.
Basti pensare all'affare Rabiot: nonostante sia arrivato percependo una cifra leggermente più alta rispetto agli altri compagni di reparto, il francese è riuscito a risolvere una grandissima fetta dei problemi legati al centrocampo, diventando ben presto un vero e proprio pilastro insostituibile.
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