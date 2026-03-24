Il Milan continua la sua stagione pensando solamente ad una cosa: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo il bruttissimo ottavo posto dello scorso anno, il Diavolo di Massimiliano Allegri vuole assolutamente ritornare a giocare la Champions League. Proprio per questo, in estate la dirigenza rossonera vorrebbe migliorare la propria rosa a disposizione.
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Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: dalla Premier spunta lui
Calciomercato Milan, l'attacco in estate potrebbe subire qualche cambiamento. ecco che spunta un nuovo nome dalla Premier...
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