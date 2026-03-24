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Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: il Fulham prepara l’acquisto

Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: il Fulham prepara l’acquisto - immagine 1
Il nigeriano Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino ad abbandonare definitivamente i colori del Milan: la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il nigeriano Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino ad abbandonare definitivamente i colori del Milan. La stagione dell'esterno, in prestito al Fulham, è più che positiva: 17 presenze, 4 gol, due dei quali contro il Manchester City, e ben 4 assist vincenti. L'ex calciatore del Villareal in Premier League è diventato un vero e proprio idolo. La sua stagione positiva ha, infatti, convinto la dirigenza a procedere con il riscatto: 24 milioni di euro andranno nelle casse rossonere.

Milan, la situazione 'Chukwueze'

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Se l'operazione venisse confermata, come detto in precedenza, nelle casse rossonere andrà un'ottima cifra che potrebbe essere riusata durante la sessione estiva. Settimana scorsa, come riferito da Tuttosport, è andato in scena un vertice che ha tracciato alcune linee guida per la stagione 2026-2027: tra gli innesti e nuovi colpi che andranno effettuati, il nome di Chukwueze non rientra nei piani.

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Il calciatore, dopo l'addio di Maldini, sarà il settimo a salutare i colori rossoneri: gli unici superstiti rimangono, di fatto, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Chukwueze è molto felice a Londra e, dopo alcuni anni in penombra al Milan, è ritornato a sentirsi carico, esprimendo il desiderio di voler continuare la sua avventura in Premier League.

 

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