Il nigeriano Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino ad abbandonare definitivamente i colori del Milan. La stagione dell'esterno, in prestito al Fulham, è più che positiva: 17 presenze, 4 gol, due dei quali contro il Manchester City, e ben 4 assist vincenti. L'ex calciatore del Villareal in Premier League è diventato un vero e proprio idolo. La sua stagione positiva ha, infatti, convinto la dirigenza a procedere con il riscatto: 24 milioni di euro andranno nelle casse rossonere.